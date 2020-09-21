Через полтора года улица 31 августа 1989 изменится до неузнаваемости

Амбициозный проект примэрии. Улица 31 августа 1989 - еще одна наряду с Албишоарой, по которой давным-давно плачет серьезный ремонт. И сейчас у Кишинева, похоже, появился примар, команда которого действительно осознает самые срочные проблемы города, а не носится с переименованиями улиц и установкой сомнительных памятников, как это было при небезызвестном примаре-либерале, имя которого лишний раз, право, и упоминать лишний раз не хочется.

Вчера в примэрии был представлен проект капитального преобразования улицы 31 августа 1989, которая станет, вероятно, самой комфортной улицей в смысле обустройства для велосипедистов, сообщает телеканал ProTV. Для них появится специальная дорога шириной в метр, хотя некоторые из них, обычно кучкующиеся возле лицея имени Георге Асаки, уже выразили сомнения - по их мнению, дорожки должны быть шире, дабы легче было обгонять другие велосипеды.

- Эта улица имеет большой потенциал для пешеходов и велосипедистов. Будут обустроены дорожки для велосипедов, расширен тротуар, - заявил вице-примар Киронда, который пришел представить проект в сквер перед вышеупомянутым лицеем.

Автор: Михаил Генчу