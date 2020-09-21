Важная новость: В Молдове отменят дорожный налог - он будет внесен в стоимость топлива

Премьер-министр Молдовы Ион Кику рассказал, что решили на заседании Высшего руководства страны.

1. Падение ВВП Молдовы в период пандемии и экономического локдауна во втором триместре года превысило 11%. Похожие цифры падения показали и крупнейшие экономики Европы.

2. Правительство прилагает все усилия для того, чтобы предстоящие президентские выборы прошли демократично и в соответствии с международными стандартами.

3. 40 процентов избирательных участков располагаются в учебных заведениях. В них будут продлены каникулы для проведения дезинфекции. В детских садах избирательных участков не будет.

4. Ион Кику считает обвинения в адрес Центральной избирательной комиссии необоснованными. Он призвал политиков, громко заявляющих о якобы готовящейся фальсификации результатов выборов, представить доказательства, если они у них есть, а не вводить в заблуждение общественность.

5. Возможно, будет отменен дорожный налог - его внесут в стоимость топлива.

Павел МУНТЯН