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Экономика
Важная новость: В Молдове отменят дорожный налог - он будет внесен в стоимость топлива
21.09.2020

Премьер-министр Молдовы Ион Кику рассказал, что решили на заседании Высшего руководства страны.

1. Падение ВВП Молдовы в период пандемии и экономического локдауна во втором триместре года превысило 11%. Похожие цифры падения показали и крупнейшие экономики Европы.

2. Правительство прилагает все усилия для того, чтобы предстоящие президентские выборы прошли демократично и в соответствии с международными стандартами.

3. 40 процентов избирательных участков располагаются в учебных заведениях. В них будут продлены каникулы для проведения дезинфекции. В детских садах избирательных участков не будет.

4. Ион Кику считает обвинения в адрес Центральной избирательной комиссии необоснованными. Он призвал политиков, громко заявляющих о якобы готовящейся фальсификации результатов выборов, представить доказательства, если они у них есть, а не вводить в заблуждение общественность.

5. Возможно, будет отменен дорожный налог - его внесут в стоимость топлива.

Павел МУНТЯН


 
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