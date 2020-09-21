Когда справедливость живет на задворках правосудия, танцуй „Jerusalema” и общайся на зулу!

События недели вкратце



ШКОЛА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ



Министр просвещения, культуры и исследований Игорь Шаров сообщил о том, что „начало учёбы не привело к значительному росту числа заболевших”.



В рамках проекта, координируемого Минпросветом и финансируемого Всемирным банком, к концу октября в школах должно насчитываться около 2500 ноутбуков.



Кроме того, в рамках кампании „Пожертвуй компьютер для учёбы” было получено 1136 компьютеров, ноутбуков и планшетов.



СКАНДАЛ



Открытие... туалета, в том числе с предвыборным подтекстом, привело к тому, что министр Игорь Шаров своим приказом запретил организацию в школах мероприятий, не связанных с учебным процессом.



Этот же министр осудил появление без маски президента Игоря Додона в одной из школ, после чего ему пригрозили отставкой. Интернет-пользователи, маэстро Еуджен Дога, посол ЕС озвучили своё отношение к сложившейся ситуации.



Виктор Пелин обращает внимание общественности в своём OP-ED для Агентства IPN на то, что эксперт Изборского клуба, эмиссар российского имперского фронта, баллотируется в президенты Республики Молдова.



ГАГАУЗ ЕРИ



Посол Румынии в Республике Молдова Даниел Ионицэ совершил 17 сентября 2020 года рабочий визит в АТО Гагаузия.



ВЫБОРЫ



Председателя политической партии Pro Moldova Андриана Канду не зарегистрировали в качестве участника предвыборной гонки на президентских выборах от 1 ноября.



Посол США в Молдове Дерек Дж. Хоган провёл отдельные встречи с Ионом Кику и президентом страны Игорем Додоном, получив от них заверения в том, что выборы не будут сфальсифицированы.







На заседании ЦИК от 19 сентября Тудор Делиу, выдвинутый Либерально-демократической партией Молдовы (ЛДПМ), был зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента Республики Молдова.



Центральная избирательная комиссия выпустила циркуляр, в котором указывается, что политические партии не могут финансировать избирательные кампании выдвинутых кандидатов.







На циркуляр отреагировали ПДС, Pro Moldova, ЛДПМ, Платформа DA, экс-председатель Конституционного суда Александру Тэнасе, глава Миссии Promo-LEX по наблюдению за президентскими выборами Павел Постика.



Гражданский активист Штефан Глигор и эксперт сообщества WatchDog.md Валериу Паша в передаче „Cutia Neagră” на TV8 высказали свою тревогу в связи с завышением количества избирателей в Российской Федерации.



Депутат от Партии действия и солидарности Оазу Нантой предложил поправку в Кодекс о выборах.



Центральная избирательная комиссия предложила увеличить количество избирательных участков, которые будут открыты в России на президентских выборах от 1 ноября, по сравнению с предыдущими выборами.



ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью муниципия Кишинёв рекомендовала избегать организации избирательных бюро / избирательных участков в учебных заведениях муниципия Кишинёв.



Бывший министр здравоохранения Алла Немеренко подвергла критике власти страны после того, как 18 сентября в Молдове был зафиксирован антирекорд – 665 новых случаев коронавируса.



ПРАВОСУДИЕ



Прокуроры отказались от обвинения, предъявленного бывшему депутату Юрие Болбочану, и ходатайствовали об его освобождении. Также Генпрокуратура сообщила об оправдании Алексея Алексеева. Оба этих уголовных дела входят в список из 38 дел, которые, как предполагается, являются политическими.



ГРОМКИЕ ДЕЛА







Дело бывшего главы СИБ прокомментировал министр юстиции Фадей Нагачевский.



В связи с двухлетием со дня высылки турецких учителей эксперт Игорь Боцан отметил, что суд по этому делу представлял собой сделку.



По словам исполнительного директора Ассоциации Promo-LEX Иона Маноле, по прошествии двух лет после случившегося виновные во всех этих беззакониях не понесли наказание и были приняты обществом.







Посол ЕС в Республике Молдова Петер Михалко: „Дело о краже миллиарда является одной из самых больших забот и для меня, и для граждан”.



МОЛДОВА НА ВНЕШНЕЙ АРЕНЕ



Депутат Юрий Реницэ считает, что „внешняя политика Республики Молдова – это фиаско, полный провал”, а страна находится в изоляции.



ЭКОНОМИКА



Развитие экономики Республики Молдова во втором квартале текущего года.



Исполнительный директор Expert-Grup Адриан Лупушор считает, что если в 2021 году Республика Молдова и будет иметь экономический рост, то он будет носить навёрстывающий характер.



Посол ЕС в Республике Молдова выразил надежду на то, что Соглашение об Углублённой и всеобъемлющей свободной торговле между Республикой Молдова и ЕС станет инструментом для оживления экономики.



Чтобы повысить привлекательность самостоятельной занятости, Министерство экономики и инфраструктуры разработало ряд законодательных изменений, которые предоставят малым предпринимателям льготы и преимущества.



Президент Игорь Додон считает, что национальная валюта должна быть девальвирована для содействия экспорту, а экономический эксперт Адриан Лупушор отмечает, что это касается только экспортёров, работающих с отечественным сырьём. Вячеслав Ионицэ из ИРСИ Viitorul говорит, что укрепление лея смягчает рост цен, но ставит в невыгодное положение отечественных производителей.



События недели подробно



ШКОЛА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ



15 сентября, спустя две недели после начала учёбы, министр просвещения, культуры и исследований Игорь Шаров сообщил, что число учащихся, чей тест на COVID-19 оказался положительным, составляет 187 человек, а 4958 учащихся были помещены в режим самоизоляции. Новый коронавирус подтвердился и у 173 учителей. В режиме самоизоляции находятся 288 преподавателей. Среди непедагогического и вспомогательного персонала выявлено 40 человек, заразившихся новым вирусом, ещё 118 находятся на самоизоляции.



На основании этих данных министр заключил, что „начало учёбы не привело к значительному росту числа заболевших, их количество примерно одинаково среди населения в целом по сравнению со школьным „населением”. Эти данные показывают, что, по крайней мере, до сих пор школа не оказалась более крупным источником риска, чем деятельность тех, кто не участвует в учебном процессе”.



Помимо этого министр отметил „мега-востребованность электронного оборудования: компьютеров, ноутбуков, планшетов”, а также „беспрецедентные” инвестиции со стороны государства. Большая часть компьютеров (11 500) будет приобретена посредством проекта „Реформа образования в Молдове”, координируемого Минпросветом и финансируемого Всемирным банком. Они должны быть поставлены до конца текущего года. К концу октября в школы должно поступить около 2500 ноутбуков.







Кроме того, в рамках кампании „Пожертвуй компьютер для учёбы” получено 1136 компьютеров, ноутбуков и планшетов, акция ещё продолжается. В настоящее время на оснащении начальных и средних общеобразовательных учреждений находятся 38 059 единиц вычислительной техники (компьютеров/ноутбуков/планшетов), из которых 32 098 используются в образовательных целях.



СКАНДАЛ



В открытии... туалета в гимназии села Хилиуць района Рышкань приняли участие председатель района Василе Секриеру и депутат-социалист Владимир Миздренко. Фотографии, на которых они перерезают красную ленточку у входа в санитарный блок, стали вирусными. По итогам этой трагикомической ситуации министр просвещения, культуры и исследований Игорь Шаров запретил проводить мероприятия, не связанные с учебным процессом, в школах страны. Этот же документ предусматривает, что в учебные заведения имеют доступ только учащиеся, преподаватели, вспомогательный персонал, сотрудники Национального агентства общественного здравоохранения, а также сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов.



Ранее президент Игорь Додон опубликовал фотографии, на которых он встречается в классе с учащимися без защитной маски. Министр осудил несоблюдение мер, предписанных Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью, а президент пригрозил, что, если он захочет, то министр просвещения, культуры и исследований Игорь Шаров может быть отправлен в отставку хоть завтра. „Если он не может изучить вопрос, то в этой связи могут быть приняты и другие решения, в том числе политические, чтобы он научился наводить справки” При этом президент настаивает, что он был в маске, но снял её на короткое время.



„Я направил запрос в Национальное агентство общественного здравоохранения с просьбой применить наказание за правонарушение. Это вопиюще, и мы будем пресекать любые действия такого рода. Я, как министр, не допущу никакой предвыборной пропаганды на территории школ. Тем более, что речь идёт не только о предвыборной кампании и об использовании школы”, - добавил Игорь Шаров.



Интернет-пользователи запустили петицию, посредством которой они собирают подписи в поддержку министра просвещения, а Шаров заявил, что он не комментирует заявления политиков, участвующих в избирательных кампаниях, и указал на то, что мы живём в демократическом государстве, и каждый может высказывать свою точку зрения.







Еуджен Дога, личность мирового масштаба, отметил: „Если он претендует на то, чтобы быть отцом нации, то и ответственность должна быть адекватной. Нельзя ходить без масок, демонстративно протягивать руку без перчатки, умалчивать о гуманитарной помощи, приходящей со всех континентов, обещать, но не делать”.



Посол ЕС в Молдове Петер Михалко сказал, что большое количество заражений COVID-19 в Молдове вызывает беспокойство. По его словам, власти страны, лидеры общественного мнения, высокопоставленные представители должны подавать убедительный пример необходимости соблюдения мер защиты. „Власти играют решающую роль в том, что касается правильного ношения масок, сохранения социальной дистанции, потому что иначе одолеть пандемию не удастся. Ответственность несёт каждый, но в наибольшей мере она лежит на тех, кто принимает решения”, - добавил посол Евросоюза.



В преддверии избирательной кампании по выборам президента от 1 ноября Виктор Пелин обращает внимание общественности в своём OP-ED для Агентства IPN на „деятельность пропагандиста, который в своих постах в соцсетях без колебаний подтверждает, что он представляет молдавский филиал российского имперского фронта, то есть знаменитый Изборский клуб”. Один из экспертов клуба, по словам автора, выдвинул свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. „Любопытно, что уже на следующий день после обнародования его участия в президентских выборах председатель Изборского клуба Александр Проханов опубликовал стратегический материал под названием „От Тирасполя до Владивостока”, который может и должен быть истолкован как подспорье в разработке предвыборной стратегии молдавского эксперта Изборского клуба”, - подчёркивает автор.



ГАГАУЗ ЕРИ



Посол Румынии в Республике Молдова Даниел Ионицэ совершил 17 сентября 2020 года рабочий визит в АТО Гагаузия, где оценил этап, на котором находится строительство нового здания румыноязычного лицея имени Михая Эминеску в Комрате, передал оборудование, пожертвовал по 20 учебников румынского языка для I–IV классов в Чадыр-Лунге.



В этой связи посол Румынии отметил, что „образование и здравоохранение – это области передового опыта, которые Румыния поддерживала и продолжит поддерживать в Республике Молдова, независимо от находящихся у власти политических деятелей, а поддержка не обусловлена политически и не зависит от языка, на котором говорят её получатели, или от их этнической принадлежности”. В то же время посол подчеркнул, что поддержка со стороны Румынии призвана „гармонично дополнять проекты, реализуемые Евросоюзом и другими государствами-членами ЕС в Республике Молдова”.



ВЫБОРЫ



Посол США в Молдове Дерек Дж. Хоган встретился с Ионом Кику, в ходе беседы премьер заверил в том, что инсинуации о „возможных попытках фальсификации выборов” необоснованны. Дипломат встретился и с президентом страны Игорем Додоном. „Мы подтвердили намерение участвовать в электоральном процессе без использования административного ресурса”, - подчеркнул глава государства на своей странице в Фейсбуке. Ранее Игорь Додон заявил, что зарегистрирует в ЦИК своё участие в президентской гонке в разумные сроки, что он не будет участвовать в телевизионных дебатах и не станет упоминать по именам никого из электоральных конкурентов.



Председатель политической партии Pro Moldova Андриан Канду не был зарегистрирован в качестве участника предвыборной гонки на президентских выборах от 1 ноября.



Решение Центральной избирательной комиссии, принятое в пятницу, 18 сентября, аргументирует отказ недостаточным количеством подписей, собранных в административно-территориальных единицах второго уровня. Серджиу Сырбу заявил, что, согласно выводам рабочей группы ЦИК, возглавляемой секретарём комиссии, были признаны недействительным 218 подписей из 25 тысяч представленных. По его словам, речь идёт о нарушении основополагающего права, а то, что планирует сделать ЦИК, является полнейшим злоупотреблением. Ведь Кодекс о выборах допускает некоторую погрешность, а члены ЦИК „провели анализ как роботы, чисто технически”.



В пресс-релизе Pro Moldova заявила, что „ЦИК допустила серьёзные ошибки при обработке данных, а также истолковала правовые нормы в соответствии с политическими указаниями”. „Всего за несколько дней нынешнему электоральному органу удалось исковеркать правила финансирования кандидатов в интересах одного из них, скомпрометировать систему предварительной регистрации и устранить из гонки одного из кандидатов без законных на то оснований”.



На заседании ЦИК от 19 сентября Тудор Делиу, выдвинутый Либерально-демократической партией Молдовы (ЛДПМ), был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты Республики Молдова.



Центральная избирательная комиссия выпустила циркуляр, в котором указывается, что политические партии не могут финансировать избирательные кампании выдвинутых кандидатов. Как и другие сторонники, они могут сделать пожертвование в размере не более 12 средних зарплат по экономике, что составляет чуть более 80 тысяч леев. Решение вызвало недовольство оппозиционных партий. ПДС потребовала отставки председателя ЦИК Дорина Чимила, которого она выдвинула на эту должность в 2019 году, депутат от Pro Moldova Серджиу Сырбу назвал толкование Центризбиркома незаконным, председатель ЛДПМ Влад Филат подал жалобу в Апелляционную палату, а партия „Платформа DA” призвала парламент представить своё толкование.







Экс-председатель Конституционного суда Александру Тэнасе заявил, что циркуляр ЦИК не имеет юридической силы: „Регламент ЦИК совершенно чётко определяет, что только решения комиссии, принятые в пределах её компетенции, являются исполнительными актами, которые вступают в силу в отношении электоральных конкурентов, актами, подлежащими судебному контролю. Нигде в регламенте ЦИК вы не найдёте слово „циркуляр”, это внутренний документ ЦИК, который может действовать лишь в отношении сотрудников учреждения. Он не имеет никаких правовых последствий ни для кого из электоральных конкурентов. Его вообще следует игнорировать, это пустая трата времени”, - заявил Тэнасе.



Глава Миссии Promo-LEX по наблюдению за президентскими выборами Павел Постика считает, что циркуляр вызывает целый ряд вопросов и подозрений. По словам эксперта, в условиях, когда ЦИК „придерживалась одного и того же толкования этого вопроса в ходе всех избирательных кампаний, организованных с 2014 года”, и особенно потому, что она не является органом, уполномоченным давать толкования правовых положений, циркуляр должен быть отменён.



Гражданский активист Штефан Глигор сообщил о полученных им жалобах от молдавских граждан, находящихся на работе в Нидерландах, Бельгии и Германии, на то, что они не могут зарегистрироваться для участия в выборах через Интернет – на сайте ЦИК указано, что они уже предварительно зарегистрировались в Российской Федерации. О выявлении случаев незаконной регистрации избирателей в Российской Федерации рассказал и эксперт сообщества WatchDog.md Валериу Паша. В этой стране наблюдается рекордное, по сравнению с прежними годами, количество молдавских граждан, предварительно зарегистрировавшихся для участия в президентских выборах от 1 ноября 2020 года.







Лидер ПДС Майя Санду заявляет, что она отправится в прокуратуру и представит информацию из расследования, показанного в телепередаче „Cutia Neagră” на канале TV8, авторы которой проанализировали ряд списков, представленных в ЦИК, и выявили десятки людей, которые на самом деле не находятся в Российской Федерации и даже никогда там не бывали – ни по работе, ни с туристическим визитом. В то же время Санду призывает Центральную избирательную комиссию „принять меры и не допустить, чтобы ложная информация, предоставленная людьми социалистов, легла в основу решений об открытии избирательных участков”.



Депутат от Партии действия и солидарности Оазу Нантой предложил поправку в Кодекс о выборах, предусматривающую, что „в государствах, нарушающих нейтральный статус Республики Молдова посредством размещения и незаконного дальнейшего пребывания военнослужащих на суверенной территории, открывается только один избирательный участок”.



Поправка относится к участкам Российской Федерации, войска которой размещены в приднестровском регионе. В мотивировочной части Оазу Нантой разъясняет, что молдавские власти не могут обеспечить проведение свободных и честных выборов на территории государства, нарушающего международное право и Конституцию Республики Молдова.



Центральная избирательная комиссия предложила увеличить количество избирательных участков, которые будут открыты в России на президентских выборах от 1 ноября, по сравнению с предыдущими выборами. Согласно документу, в России должно быть открыто 38 избирательных участков, по сравнению с восемью – на президентских выборах 2016 года и 11– на парламентских выборах 2019 года.



В западных странах ЦИК предлагает менее крупные увеличения численности избирательных участков, в том числе почти в два раза – в Италии, до 45 участков. Всего предлагается открыть 202 избирательных участка в 36 странах. Предложение датировано 11 сентября, оно было сделано за пять дней до окончания срока, в течение которого иностранные избиратели могли сообщить о своём намерении проголосовать, что является ключевым фактором при определении количества участков за рубежом и их расположения.



ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью муниципия Кишинёв рекомендовала постановлением от 14 сентября избегать по возможности организации работы избирательных бюро / избирательных участков в учебных заведениях столичного муниципия.



Согласно тому же постановлению, окружные избирательные комиссии муниципия Кишинёв должны согласовать с Чрезвычайной комиссией по общественному здоровью учреждения и здания, в которых будет проходить процесс голосования.



Экс-министр здравоохранения Алла Немеренко раскритиковала власти после того, как 18 сентября в стране был зафиксирован антирекорд – 665 новых случаев коронавируса. (На следующий день, после проведения порядка 2600 лабораторных тестов, было сообщено о ещё большем количестве новых случаев – 688).



Немеренко вновь заявила, что властям не удаётся справиться с кризисом в здравоохранении, кроме того, проводится недостаточное число тестов, которые показали бы реальную ситуацию, а уровень смертности, по словам экс-министра, к сожалению, остаётся неизменным – 2,6%. „Хуже всего то, что эти 2,6% смертности сохраняются, и продолжается уплата ежедневной дани в 15 человеческих жизней в среднем. Дани глупости, некомпетентности, безразличию, коррупции, политиканству и подхалимажу”, - написала Алла Немеренко на своей странице в Фейсбуке.



ПРАВОСУДИЕ



Прокуроры отказались от обвинения в „измене Родине”, предъявленного в 2017 году экс-депутату Юрие Болбочану, и ходатайствовали об его оправдании. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила, что она представила Суду сектора Буюкань муниципия Кишинёв свою позицию об отказе от обвинения, и 16 октября судьи должны будут вынести решение.



Кроме того, Генпрокуратура объявила об оправдании Алексея Алексеева, который три года назад управлял микроавтобусом с акустической установкой на митинге перед офисом общественного телеканала и был задержан за предполагаемое применение опасного насилия в отношении сотрудников полиции. Ему предъявили обвинение и поместили на восемь дней под арест, на 51 день – под домашний арест, дело в его отношении было передано в суд.



По информации Генпрокуратуры, эти уголовные дела входят в список из 38 дел, которые, как предполагается, являются политическими, их переоценка была проведена группой прокуроров. Составление упомянутого списка и распоряжение о переоценке дел стали результатом заявлений и отчёта Парламентской ассамблеи Совета Европы.



ГРОМКИЕ ДЕЛА







По словам министра юстиции Фадея Нагачевского, в результате рассмотрения дела экс-главы СИБ в режиме секретности и отсутствия решения суда в публичном доступе молдавские граждане утрачивают доверие к правосудию.



Чиновник выражает недоумение и в связи с тем, что жертвы, участвовавшие в судебном процессе, не были признаны потерпевшими, даже в ситуации с компенсацией за причинённый ущерб, которую выплатил обвиняемый.



В отношении штрафа, наложенного на Василе Ботнаря, Фадей Нагачевский допускает, что он несоразмерен вине, но не может комментировать решение до тех пор, пока ему не известна вся подноготная этого дела.



В ходе публичных дебатов в IPN, организованных спустя два года после высылки турецких учителей, эксперт Игорь Боцан отметил, что бывший директор СИБ Василе Ботнарь взял на себя всю ответственность либо из страха, либо из чувства благодарности тому, кто когда-то оказал ему некие услуги.



Приговор суда по этому делу эксперт оценил как своего рода „deal” (сделка, англ. – прим.ред.), „которая вызывает отвращение и показывает, что прошло два года, но ничего не изменилось”. По его словам, на политической сцене некоторые политики рекламируют свою работу на высоких государственных должностях, рассказывая о том, сколько встреч у них было и сколько вещей, не относящихся к их полномочиям, им удалось сделать: „Но о тех вещах, которые прямо предусмотрены в Основном законе и относятся к их полномочиям, они даже не упоминают”.



По его мнению, высылка турецких граждан, которая является трагедией, наложила свой отпечаток на общество на долгие годы вперёд, и она „показывает, кем мы на самом деле являемся, как общество и как государство”. По словам эксперта, в настоящее время общество пробуксовывает в условиях, когда государственные учреждения, будучи захваченными, полностью подчинились для совершения этого преступления против турецких учителей. „И суд над главой СИБ был засекречен, потому что в стране практически ничего не изменилось”, - считает Игорь Боцан.



По словам исполнительного директора Ассоциации Promo-LEX Иона Маноле, за два года, прошедших после случившегося, общество и отдельные лица продемонстрировали трусость и страх. „Мы не преодолели этот этап, мы остались такими же трусливыми, безразличными к боли ближнего. Но мы не сможем подняться на высоту современного общества, не исправив это положение дел”.



Эксперт считает, что люди не извлекли никаких уроков из истории прежних депортаций, из событий 7 апреля 2009 года, и позволили безнаказанности процветать. Виновные во всех этих беззакониях не понесли наказание и были приняты обществом. Никто не признал свою вину, не выразил сожаление, не попросил прощения. Условия безнаказанности поощряют нарушение закона, и это лишает мотивации граждан, которые в дальнейшем делают выбор в пользу эмиграции.



Болгарский выпуск Deutsche Welle пишет, что Болгария, Албания, Украина, Молдова, Косово и Сербия являются европейскими странами, предавшими политических врагов президента Эрдогана. Отметив, что бывший глава молдавской секретной службы получил условное наказание за „похищение семи турецких учителей в 2018 году”, издание указывает, что Болгария является единственной страной Европейского союза в этом списке и входит в число тех, где никто не был наказан за высылку.



„Дело о краже миллиарда является одной из самых больших забот и для меня, и для граждан Молдовы, ожидающих наказания виновных и возврата денег, которые ещё могут быть возвращены”, - заявил на пресс-конференции посол ЕС в Республике Молдова Петер Михалко. „Никто сейчас не находится в тюрьме, а судебные процессы, связанные с этим мошенничеством, откладываются десятки раз, и это ни в коей мере „не обеспечивает доверия людей к системе правосудия”.



МОЛДОВА НА ВНЕШНЕЙ АРЕНЕ



Депутат Юрие Реницэ считает, что „внешняя политика Республики Молдова – это фиаско, полный провал”, а страна находится в изоляции. „ЕС и Румыния сменили свою риторику и подход и помогают гражданам, местным властям. Нельзя поддерживать антирумынское правительство, было бы большой ошибкой его поддерживать”, - заявил Реницэ.



По словам депутата, Игорь Додон и Ион Кику попытались приписать себе заслуги в рамках церемоний завершения газопровода „Яссы–Кишинёв”, и жест премьера Румынии, не приехавшего на его открытие, был правильным шагом. „Пандемия – причина, по которой не приехал румынский премьер – была красивой упаковкой”, - сказал Юрие Реницэ.



По словам депутата, последовательная внешняя политика базируется на национальной программе и национальном руководстве. „Мне жаль, что ДПМ и по сей день поддерживает этот вредоносный режим Додона”, - заключил Реницэ.



ЭКОНОМИКА



В экономике Республики Молдова во втором квартале текущего года наблюдалась динамика, близкая к среднему показателю в Европейском Союзе. Анализы экспертов показывают, что все сектора ощутили на себе негативное влияние пандемии, наиболее пострадавшими оказались те из них, которые сопряжены с взаимодействием населения и его мобильностью, а также с те, которые находятся в зоне неформальной экономики. Национальное бюро статистики (НБС) опубликовало результаты экономического роста за второй квартал текущего года, с валовым внутренним продуктом (ВВП), составляющим в текущих ценах 44,6 миллиарда леев, и снижением в реальном выражении на 14%. Снижение относительно исходных данных, с учётом сезонной корректировки, оказалось немного меньшим – на 11,5% по сравнению с предыдущим годом.



Исполнительный директор Expert-Grup Адриан Лупушор считает, что экономический кризис этого года может оказаться хуже кризиса 2009 года. И даже если в 2021 году Республика Молдова будет иметь экономический рост, то он будет носить навёрстывающий характер. Кстати, для выхода из кризиса нашей стране потребуется два года устойчивого экономического роста (около 5%).



Кризис проявляется в снижении внутреннего (потребление) и внешнего (экспорт) спроса, снижении инвестиционного аппетита, сокращении поступлений в бюджет. Единственным амортизатором оказался рост чистого экспорта: сокращение потребления населения отразилось на сокращении импорта, который сократился быстрее по сравнению с экспортом.



В этой связи эксперт утверждает, что страна нуждается в подлинной антикризисной экономической политике, и она должна быть сфокусирована на срочной компенсации потерь населения, которые обходятся дорого, поскольку 70–80% упущенного дохода должны быть немедленно компенсированы для стимулирования конечного потребления.



Посол ЕС в Республике Молдова выразил надежду на то, что Соглашение об углублённой и всеобъемлющей свободной торговле между Республикой Молдова и ЕС станет инструментом для оживления экономики: в условиях коронакризиса темпы экспорта из Молдовы в ЕС сохранились на прежнем уровне или даже увеличились. Сохранились и все условия для экспортёров.



Чтобы повысить привлекательность самостоятельной занятости, Министерство экономики и инфраструктуры разработало ряд законодательных изменений, которые предоставят малым предпринимателям такие льготы и преимущества, как: моратории на проверки или приоритетное проведение проверок исключительно в консультативной целью, освобождение от подоходного налога, снижение налоговых санкций (в том числе за незначительные нарушения при использовании кассовых аппаратов), увеличение годового предела продаж, осуществляемых на основе самостоятельной предпринимательской деятельности – с 600 тысяч леев до 1,2 миллиона леев, разработка до декабря 2021 года государственной программы поддержки развития бизнеса патентообладателей из уязвимых категорий населения, включение независимых предпринимателей в сферу действия государственных программ, координируемых ODIMM и т.д.



Президент Игорь Додон считает, что национальная валюта должна быть девальвирована для содействия экспорту и придания импульса экономике. По его мнению, сегодня „Национальный банк поступает неправильно”, - отметил глава государства в эфире очередного выпуска передачи „Президент отвечает”.



На эти заявления отреагировал экономический эксперт Адриан Лупушор, отметивший, что Игорь Додон имеет в виду только тех экспортёров, которые работают с отечественным сырьём, и которые, очевидно, являются чистыми выгодополучателями девальвации лея. Эксперт задаётся вопросом: как быть с экспортёрами, работающими с импортным сырьем, или с импортёрами продукции, которую невозможно заменить товарами отечественных производителей? А как насчёт тех, кто имеет доход в леях, а платёжные обязательства – в иностранной валюте (например, арендаторы или взявшие кредиты в иностранной валюте)? А благополучие населения/потребителей не имеет значения? Значение имеют только экспортёры яблок в Россию?



Эксперт в области экономической политики из Института развития и социальных инициатив (ИРСИ) „Viitorul” Вячеслав Ионицэ отметил, что с начала этого года лей укрепился по отношению к валютной корзине IVM-10 (валютный индекс „Молдова-10”) почти на 5%, по отношению к региональным валютам укрепление оказалось значительно выше, от 20% – в случае российского рубля, до 23,3% – по отношению к турецкой лире. По словам эксперта, укрепление лея выгодно населению, поскольку оно обеспечивает умеренность роста цен, что в условиях кризиса действительно является спасательным кругом для самых бедных. Но, по словам экономиста, сильный лей наносит огромный ущерб отечественным производителям. Так, они несут огромные потери и теряют рынки сбыта, как в стране, так и за рубежом. Из-за валютного курса наша продукция дороже, чем продукция из Турции и Украины, более чем на 20%, что приводит к перенасыщению отечественного рынка импортной продукцией.



ТЕМЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ВНИМАНИЯ



С началом кампании по выборам президента и Правительство, и Парламент значительно объем каждодневного информирования об исполнении своих рабочих повесток.



Экономика в упадке, рост числа безработных, также, бесспорен, только никто не знает реальных величин, сельскохозяйственный сезон не принес радости и, вероятно, его отголоски отрицательно повлияют на следующий сезон, в борьбе с пандемией нет никаких подвижек...



Публичные разборки, особенно на базарные темы, где бесспардонная ложь может заменить любой аргумент, стала реальностью для взаимоотношений между молдавскими „элитами”.



Юрие Витион