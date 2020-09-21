600 граждан Молдовы в 12 автобусах застряли на границе Украины и Венгрии: Мы здесь без воды и еды уже четыре дня!

Транспортная компания, ответственная за эти рейсы, сказала, что часть граждан возвращается уже Молдову, остальные ночуют прямо на таможне.

Сотни молдаван застряли на границе между Украиной и Венгрией - не менее 12 автобусов и около 600 пассажиров, которые уже четвертые сутки ночуют на таможне. Люди рассказывают, что все это время они не получали ни воды, ни еды, а компания, у которой они приобрели билеты, просит их подождать еще несколько дней. Они должны были прибыть в Прагу. Представители транспортной компании сказали им, что не знают, почему их задерживают.

«Уже четвертый день мы здесь. Они только что дали нам по круассану и две чашки кофе. И всё. Нам не предоставили ни одной гостиницы, чтобы нормально отдохнуть. Так люди и спят ", - рассказал один из пассажиров.

Этот человек также сказал, что собирается работать в Праге, но вот уже четыре дня он вместе с 600 другими молдаванами застрял на таможне. Он говорит, что в автобусах много маленьких детей, но пока никто не может дать им точного ответа, когда они смогут продолжить свой путь. Более того, он говорит, что компания, у которой они купили билеты, равнодушна к их судьбе, и говорит им подождать еще 3-4 дня, пока не будут найдены решения.

"Она сорвала с нас много денег. В билете написано 80 евро, но с каждого брала минимум от 150 до 400 евро за каждого пассажира». Пассажир также сообщает, что ему нужна медицинская помощь, но таможенники разрешили ему проехать в районную больницу только на полчаса. Там хирург порекомендовал ему более сложное лечение, но он вынужден был вернуться и ждать на таможне.

«Между пассажирскими местами нет должного расстояния. У меня опухли ноги. Меня отвезли на скорой в больницу ».

Транспортная компания не смогла прояснить ситуацию. Операторы центрального офиса компании лишь сказали: «Не все наши пассажиры. Есть и те, кто обратился к другим компаниям. У нас тоже нет никакой информации. На венгерской таможне нам ничего не объясняют. Люди, которые хотели вернуться, уже сели в автобус и едут домой».

Транспортный оператор не смог сказать нам, сколько молдаван вернулось домой, и отрицал, что люди не получали еды и воды. Нам не удалось получить реакцию МИД в Кишиневе, так как пресс-служба не отвечала на звонки. Данная транспортная компания уже не первый раз обвиняется в подобных недоработках. Ранее несколько пассажиров жаловались, что они застряли на границе, так как у водителей автобусов не было всех необходимых документов для перевозки пассажиров.