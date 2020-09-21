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Политика
Премьер Кику заверил, что делает все возможное для того, чтобы на выборах проголосовали все
21.09.2020

Правительство работает для граждан. Премьер-министр Ион Кику заверил, что его ведомство делает все возможное для того, чтобы максимальное количество людей смогли проголосовать на президентских выборах. Первый их тур состоится в первый день ноября:

- Мы хотим, чтобы все граждане воспользовались своим конституционным правом, включая тех, кто находится не на территории РМ – нашу диаспору. Как вы знаете, МИДЕИ занимается определением помещений, в которых будут размещены избирательные участки. Нам предстоит столкнуться с серьезным вызовом из-за пандемии, так как во многих странах вторая волна коронавируса. В этой ситуации могут возникнуть некоторые сложности с открытием участков, но хочу заверить всех, что мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить всем право голоса, - пояснил Кику во время брифинга для прессы.

Автор: Михаил Генчу


 
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