Богдан Цырдя: 13 друзей Сороса из PAS

Они работают на чужого дядю. Богдан Цырдя опубликовал продолжение своего поста про главных бенефициаров соросовских денег в PAS, расширив список, представленный несколькими днями ранее.

По словам Цырди, каждый, кто выбирает подобных персонажей, ответственен за потенциальные последующие события, которые обернутся распродажей всего и вся в этой стране, но не "своим", а вообще чужим, заокеанским дядям (доселе у нас в стране, как бы там ни было, основные сливки все-таки доставались местным кадрам):

- Пару недель назад мы показали честному народу список из 11 граждан, которые чисто случайно оказались бенефициарами фонда Сороса.

И, конечно, они чисто случайно оказались депутатами и лидерами партии PAS Майи Санду!

Но наших граждан не проведешь! Нас тут же забросали обвинениями, что мы покрываем остальных депутатов и лидеров Майи Санду.

Дабы честной народ не заподозрил нас в двойной игре, даем расширенный список. Здесь 13 лжеапостолов Сороса.

Безусловно, это лишь малая часть. Мы включили в список только депутатов и вице-председателей PAS! А их там пруд пруди. Это и мэры, сельские и районные советники, консультанты, помощники депутатов, сотрудники агентств, министерств, ANI, ANRE, совета прокуроров, коллегии СИБА, и бог еще знает чего!

Их боится прокуратура, СИБ, НАЦ. Все наши обращения по злоупотреблениям этих граждан тут же отклоняются ANI и Генпрокуратурой!

Кто-то боится окрика послов, кто-то реакции более 13 000 НПО и 100 СМИ, типа: ТВ 8, PROTV, TVR, Jurnal TV, Ziar de Gardă, которые волчьей стаей порвут любого, кто посмеет тронуть члена банды!

Если они 4 года рвали президента, выбрасывая его интимные фото в публичное пространство, нападая на его семью и детей, поливая помоями маму, то что они сделают с рядовыми гражданами или даже чиновниками?

Если они умудрились вашего скромного слугу назвать чуть ли не олигархом и "клопом", сидящим в парламенте за счет народа, то что они сделают с остальными?

Мы обращаемся к гражданам с просьбой быть бдительными, понимать, кому они служат.

1. Все эти господа соросята получают миллионы из-за рубежа.

2. Они служат внешним донорам и компрадорам, торгуют суверенитетом и волей народа, независимостью собственной страны!

3. Они продают недра, предприятия, заводы, банки и если надо - землю, чтобы обеспечить внешнее управление страной. Или вы думаете, им деньги просто так дают?

4. Они участвовали в оптимизации школ, больниц, медпунктов, учителей, чиновников, врачей. Они продвигают оптимизацию районов, малых сел и мэрий.

5. Они продвигают законы, чуждые нашей стране.

Тут все что хочешь:

а) ЛГБТ (закон о равенстве шансов),

б) радикальный феминизм,

в) ювенальная юстиция (с правом отъема детей из семей),

г) Стамбульская конвенция (права ЛГБТ, жесткие наказания даже за рядовые ссоры в семье),

д) контроль над наличными деньгами (то есть переход на карточки для тотального контроля и ограничения ваших доходов),

е) законы о продаже земли иностранцам (премьер Санду похвалила "Белую Карту" Ассоциации Иностранных Инвесторов, которая предлагает продажу земли иностранцам!)

6. Обслуживая глобалистов, эти господа не признают национальных государств, языков, границ. Именно Санду отменила русский язык в качестве обязательного предмета в школах. Она же высказалась за "унирю", то есть ликвидацию Молдовы.

7. Не важно, что они вам обещают сегодня. Важно, что они сделали вчера и что они сделают завтра, если возьмут всю власть. А завтра они пойдут еще дальше против своей страны, народы, веры, традиции. Против нас с вами.

8. Поэтому мы должны сплотиться несмотря на их ложь, на тысячи СМИ и НПО, которые они пустили в бой.

Ведь сказано: "Нельзя победить того, кто не хочет сдаваться". Мы сдаваться не будем!

А вы?, - написал в Facebook Цырдя