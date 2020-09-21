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Семья
Астрономы NASA изменили знаки Зодиака — теперь в нем 13 созвездий
21.09.2020

Астрономы NASA изменили знаки Зодиака — теперь в нем 13 созвездий, на одно больше. Таковы данные новых расчетов, проведенных впервые за три тысячелетия.

Под новым знаком Змееносца (Ophiuchus) рождаются с 29 ноября по 17 декабря. Так что, если вы раньше были Стрельцом, то поздравляем: у тебя новый знак, детка!

Все календарные границы знаков тоже сдвинулись. В агентстве NASA пояснили, что за 3000 лет, что прошли после изобретения Зодиака в древнем Вавилоне, в наблюдаемом с Земли звездном небе произошли изменения. В том числе и потому, что ось нашей планеты колеблется, а не указывает вечно в одном направлении.

Правильный Зодиак теперь выглядит так:

  1. Козерог: 20 января — 16 февраля
  2. Водолей: 16 февраля — 11 марта
  3. Рыбы: 11 марта — 18 апреля
  4. Овен: 18 апреля — 13 мая
  5. Телец: 13 мая — 21 июня
  6. Близнецы: 21 июня — 20 июля
  7. Рак: 20 июля — 10 августа
  8. Лев: 10 августа — 16 сентября
  9. Дева: 16 сентября — 30 октября
  10. Весы: 30 октября — 23 ноября
  11. Скорпион: 23 ноября — 29 ноября
  12. Змееносец: 29 ноября — 17 декабря
  13. Стрелец: 17 декабря — 20 января

В NASA объяснили, что созвездие Змееносца было зодиакальным всегда — Солнце проходит в небе через 13 созвездий. Но в древнем Вавилоне решили... не упоминать о Змееносце. Просто потому, что знак не вписывался в 12-месячный вавилонский календарь.

Сочувствуем тем, кто всерьез относится к гороскопам. Вся жизнь была обманом. Не огорчайтесь, просто внесите коррективы.

@rusputnikmd


 
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