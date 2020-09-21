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Семья
Астрономы NASA изменили знаки Зодиака — теперь в нем 13 созвездий, на одно больше. Таковы данные новых расчетов, проведенных впервые за три тысячелетия.
Под новым знаком Змееносца (Ophiuchus) рождаются с 29 ноября по 17 декабря. Так что, если вы раньше были Стрельцом, то поздравляем: у тебя новый знак, детка!
Все календарные границы знаков тоже сдвинулись. В агентстве NASA пояснили, что за 3000 лет, что прошли после изобретения Зодиака в древнем Вавилоне, в наблюдаемом с Земли звездном небе произошли изменения. В том числе и потому, что ось нашей планеты колеблется, а не указывает вечно в одном направлении.
Правильный Зодиак теперь выглядит так:
В NASA объяснили, что созвездие Змееносца было зодиакальным всегда — Солнце проходит в небе через 13 созвездий. Но в древнем Вавилоне решили... не упоминать о Змееносце. Просто потому, что знак не вписывался в 12-месячный вавилонский календарь.
Сочувствуем тем, кто всерьез относится к гороскопам. Вся жизнь была обманом. Не огорчайтесь, просто внесите коррективы.
@rusputnikmd
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