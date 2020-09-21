Адъютант его превосходительства: Яралов «замазан» в краже миллиарда - расследование

Сергей Яралов – фигурант отчета нью-йоркского банка, как участник кражи миллиарда. Таковы результаты журналистского расследования RISE-Moldova.

Согласно этим выводам, Яралов, деловой партнер Владимира Плахотнюка, – бенефициар сделок с подставными компаниями, участвовавшими в выводе из банковской системы Молдовы эквивалента в 1 миллиард долларов.

Данный отчет стал частью расследования, инициированного Deutsche Bank Trust Company Americas — дочерней компании Deutsche Bank, — для отслеживания денег непрозрачных компаний, которые использовались в схеме «банковского мошенничества».

В список компаний из отчета входит британская компания Drensler LLP, которая связана с 1115 транзакциями на сумму 37,5 миллионов долларов. Платежи обрабатывали Banca de Economii, Moldindconbank, Energbank, AS Privatbank, Ameriabank и ABN AMRO Bank. А бенефициарами переводов были несколько компаний и 2 физических лица, одно из которых – Яралов.

Имя Яралова связано с банковскими операциями компании, фигурирующей в отчете Kroll и связанной с агентом супруги беглого олигарха Илана Шора — певицы Жасмин.

В Молдове Drensler фигурировала в многомиллионной судебной тяжбе между Moldconstruct Market, частично принадлежащей Олегу Воронину.

Также Drensler LLP фигурирует в отчете Kroll и недавно засветилась в документах #MetalLeaks. Сообщается, что Drensler получила несколько миллионов долларов от офшорной компании Rowallan Overseas SA, которую контролирует Владимир Плахотнюк.

Подробности можно узнать в расследовании RISE-Moldova.

Подготовил Михаил Генчу