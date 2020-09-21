Почему газ для конечных потребителей должен дешеветь

Бытовые пользователи скоро, возможно, будут меньше платить за газ. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт, бывший глава Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов.

– Тенденция к снижению тарифа для потребителей стала очевидной еще в середине нынешнего года. Закупочная цена газа связана в Молдове и с тарифами на рынке нефтепродуктов. На них цены серьезно снизились еще с марта 2020-го. В четвертом квартале горючее также будет стоить минимально по сравнению с прошлым годом. Следует ждать снижения и закупочной цены на газ, - рассказал Парликов.

По его словам, в начале зимнего периода первая тысяча кубометров может стоить в этот период около 100 долларов.

– В таких условиях можно говорить и о снижении тарифов для потребителей, - резюмировал собеседник.

В Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) будет подан запрос на пересмотр тарифа, заявил ранее глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. По его словам, тариф можно снизить на 7-8%, так как именно такие цифры проистекают из подсчетов специалистов предприятия.

Подготовил Михаил Генчу