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Общество
Мы постараемся вернуть муниципалитету все земли
21.09.2020

Мы призвали ускорить концепцию создания паркингов в столице. Начнём с центра города. Решением Мунсовета, ещё в 2010 году для обустройства парковочных мест в городе было предложено более 300 земельных участков. Сегодня на всех этих площадях построены жилые кварталы, АЗС и другие объекты.

Эти «обманщики» купили землю по очень низкой цене и построили то, что захотели. Вся эта информация будет обнародована, и мы подготовим все документы для компетентных органов

Мы постараемся вернуть муниципалитету все земли, которые были незаконно захвачены.

Сейчас разрабатывается электронная карта платных стоянок столицы, которые находятся в частном управлении.
На этой платформе будут размещены улицы, на которых разрешено парковать автомобили на дороге.

Главное управление общественного транспорта и коммуникаций совместно с Национальной инспекцией общественной безопасности PGI работает над оценкой улиц в центральном районе, где мы можем начать пилотный проект по систематизации парковок.

Таким образом, мы сможем предложить легальные парковочные места - обустроенные, обозначенные, сигнальные.

После того, как в городе появятся парковочные места, тех, кто «наугад» паркуют машины будут штрафовать, а авто эвакуируют. В настоящее время мы работаем над планом действий, который будет представлен в ОМЦ.

@Telegram MP


 
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