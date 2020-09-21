Вэрзэрештский монастырь является самым древним на территории Молдовы. Он упоминается в грамоте господаря Александра Доброго от 25 апреля 1420 года. Несмотря на то, что в исторических документах значится только эта дата, монастырь был основан задолго до появлениях этого указа, так как к моменту его издания он был уже широко известен и служил пристанищем для путешествующих.

У монастыря длинная история. Его грабили татары, потом в 1770 году он был восстановлен протоиереем. До 1815 года монастырь был мужским, а после этой даты – преобразован в женский. Монастырь расширялся до прихода советской власти, которая не очень любила религии. С 1992 года и до сих пор, благодаря усилиям христиан и священников в монастыре были осуществлены значительные работы по его восстановлению.

В монастыре хранятся две ценные иконы, обе – редкой красоты: икона Пресвятой Богородицы "Вэрзэрештская", датированная 1904 годом, и икона Иоанна Предтечи, исключительная работа афонских иконописцев.

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