Чебан: за 10 лет жулики скупили за бесценок землю в Кишиневе

Примар Кишинева попросил ускорить решение вопрос парковок в столице.

– Их обустройство начнется с центра города. Согласно решению мунсовета от 2010 года, для обустройства парковочных мест в городе было выделено более 300 земельных участков. Но со временем на всех этих участках были построены жилые дома, АЗС и другие объекты. Таким образом, некоторые «жулики» купили землю по очень низкой цене и построили то, что хотели. Вся эта информация будет обнародована, и мы подготовим запросы для рассмотрения в компетентных инстанциях. Мы постараемся вернуть муниципалитету все незаконно захваченные участки, - отметил Чебан.

По его словам, сейчас разрабатывается электронная карта платных парковок столицы, которые сейчас находятся в распоряжении частных лиц.

– Также на этой платформе будут отображены улицы, на которых разрешено парковать автомобили на проезжей части. Кроме того, главное управление общественного транспорта и путей сообщения совместно с Национальным инспекторатом общественной безопасности работает над оценкой улиц в центральной зоне для запуска пилотного проекта по систематизации парковок. Таким образом, мы сможем предложить легальные парковочные места, обустроенные и обозначенные. После того, как мы обустроим в городе парковочные места, тех, кто оставляет машину в неположенном месте, будут штрафовать, а саму машину - эвакуировать. В настоящее время мы работаем над планом действий, который будет представлен в мунсовете, - отметил Чебан.

Он добавил, что в настоящее время «мы не можем расширить пространство в центре столицы, не можем создать больше парковочных мест, чем есть сейчас, - потому что у нас нет муниципальной земли, она вся была поделена».

– Муниципалитет лишь организует парковки, в том числе многоэтажные, на некоторых участках, чтобы водители понимали, где разрешена, а где запрещена парковка. Одновременно с этим Главное управление общественного транспорта и путей сообщения занимается анализом концепции реорганизации дорожного движения на улицах в центре города.

Там, где сейчас три полосы движения, одну мы обустроим для парковки, а там, где две, - одна обязательно будет для парковки. Мы координируем свои действия с полицией и специалистами. Также мы рассмотрим предложение, чтобы экономические агенты обустраивали парковочные места для своих клиентов в центральной зоне во дворах. Помимо этого, вместе с Техническим университетом Молдовы мы создадим парковки-лифты. Это проекты, о которых мы говорили на прошлой неделе, - заключил Чебан.

Подготовил Михаил Генчу