В Молдове подтвердилось еще 200 новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 21 сентября, за последние 24 часа подтвердились 200 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 30 – в Приднестровье. Было обработано 1093 теста: 962 первичных и 131 повторный. Общее число инфицированных достигло 46 796 человек, активных – 10 567 случаев.

Все случаи – результат местной передачи. Как и прежде лидирует Кишинев – 105 новых заболевших.

Из числа заболевших 17 – медработники: 10 врачей, четыре медсестры и три работника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 592 пациента, в том числе 34 – на искусственной вентиляции легких. Состояние 1429 пациентов врачи оценивают как средней тяжести.

Из больниц были выписаны еще 382 госпитализированных ранее пациента. Всего на данный момент выздоровели 35 018 человек. Жертвами COVID-19 стали 1211 пациентов, в том числе 35 медработников.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу