Майя Санду и Андрей Нэстасе на ниве пенсионного обеспечения вызывают недоумение

Соревнования кандидатов на пост президента Молдовы от правых партий Майи Санду и Андрея Нэстасе на ниве пенсионного обеспечения вызывают недоумение.

В версии Майи Санду, если она станет президентом, то минимальная пенсия не будет меньше 2 тысяч леев. Нэстасе пошел дальше и увеличил нижний порог на 500 леев. Чтобы все понимали правильно, речь идет о суммах в 120 и 150 долларов. В месяц. Платите на них коммуналку (особенно зимой), покупайте еду, одежду, лекарства и будет вам, пенсионеры, счастье.

В неадекватном восприятии молдавской действительности Санду и Нэстасе недалеко ушли от Игоря Додона, но тот уже успел присесть в лужу со своими социальными новациями, которые срочно пришлось заливать дополнительными бюджетными средствами, чтобы они не смотрелись совсем уж жалко, теперь по проторенной дорожке конфуза пошли и проевропейцы.

Опять-таки, повторим в сотый раз, никто из политиков, претендующих на знание маршрута к светлому будущему, не задумывается о том, почему увеличение денег на руках населения не даёт прироста благосостояния. Но это всё не повод задаваться такими сложными вопросами. Куда проще объявить, что путь к светлому будущему страна пройдет в два раза быстрее, если, скажем, будет усерднее молиться или активнее запрещать русский язык.

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