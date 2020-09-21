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Празднование 200-летия со дня приезда в Кишинев А. С. Пушкина
21.09.2020

Празднование 200-летия со дня приезда в Кишинев А. С. Пушкина 21 сентября началось с возложения цветов к бюсту великого поэта.

"Молдавия сыграла важную роль в творчестве Пушкина. Здесь написаны поэмы "Кавказская пленница", "Бахчисарайский фонтан", "Цыгане". Здесь появились первые наброски Евгения Онегина. Благодаря Пушкину литературный русский язык распространился далеко за пределы России, а русская литературная классика вошла во всемирное наследие", — сказал советник-посланник Посольства РФ в Молдове Роман Романов.

И да, в Кишинев, в Южную ссылку великий поэт приехал 21-летним юношей. Повод задуматься, что мы, собственно, успеваем сделать в этой жизни.


 
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