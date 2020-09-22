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Экономика
Доллар растет, евро падает: курсы валют на вторник
22.09.2020

Молдавский лей укрепился по отношению к единой европейской валюте.

Согласно данным Национального банка Молдовы, во вторник, 22 сентября, единая европейская валюта подешевеет по отношению к молдавскому лею на пять банов. Курс евро составит 19,64 леев. Доллар США поднимется в цене на два бана, и будет стоить 16,66 леев.

На один бан подешевеет также румынский лей – он будет стоить 4,04 леев РМ. Цена российского рубля составит 0,2185 леев, а украинской гривны – 0,5908 леев.

Пара евро/доллар на данный момент торгуется по курсу 1,1736.


 
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