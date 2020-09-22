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Политика
Почему российские миротворцы нужны Молдове
22.09.2020

Не время поднимать вопрос о выводе российских миротворцев из приднестровского региона. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов. 

По словам эксперта, именно российская миротворческая миссия в течение 28 лет обеспечивала спокойствие на земле, где в далеком 1992 году рвались снаряды и были слышны автоматные очереди.

– До тех пор пока не будут решены главные вопросы этого конфликта, устранены его причины, послужившие разделению молдавского общества и страны на две части, проблему уладить не удастся. Именно российские миротворцы обеспечили спокойствие на Днестре, сделали так, что с 1992 года здесь не прогремело ни одного выстрела, - заявил Шаповалов.

По его словам, Кишиневу и Тирасполю необходимо садиться за стол переговоров и договариваться по всем вопросам, требующим решения уже почти три десятка лет.

– Интенсивный диалог политических элит двух берегов одной реки, взаимные уступки и компромиссы могут в среднесрочной перспективе привести к единому знаменателю, с которого и начнется решение застарелого конфликта.

Необходимо решать и вопросы, связанные с формами собственности недвижимости и промышленных объектов, взаимного признания дипломов и многие другие. Только диалог, только детальный разговор способен привести к позитивному результату и фактическому объединению страны, – резюмировал Шаповалов.

Подготовил Михаил Генчу


 
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