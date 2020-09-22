Продовольственный банк пополнился продуктами от одной из торговых сетей

Одна из торговых сетей подписала соглашение с социальной миссией «Диакония».

Теперь, пять раз в неделю, годные к употреблению продукты с истекающим сроком годности или поврежденной упаковкой поступают в так называемый продовольственный банк. Далее эти продукты перенаправляются нуждающимся людям и семьям, неправительственным организациям, социальным столовым.

- Мы приветствуем инициативу дать продуктам питания вторую жизнь. Каждое утро к нам приезжают и забирают товары, срок хранения которых приближается к концу, или с поврежденной упаковкой. Это касается овощей, фруктов, других продуктов, которых много на складе, а также хлебобулочных изделий нашей пекарни, - рассказала для publika.md PR-менеджер торговой сети Кристина Арамэ.

Собранную таким образом еду каждый день развозят около двум десяткам особо нуждающихся.

- Мы следим за тем, чтобы товары были в хорошем состоянии, с не истекшим сроком годности. Стараемся, чтобы на складе товары не залеживались. Машина приезжает утром, мы ее разгружаем, просматриваем заявки организаций и распределяем их. До декабря покроем все расходы по распространению. Им не нужно приезжать. У нас есть авторизованный автомобиль, оснащенный холодильной камерой, - пояснил координатор программы Олег Параскив.

Один из получателей продовольственного банка – социальная столовая фонда Regina Pacis, которая ежедневно обеспечивает горячими обедами около полторы сотни неимущих или лиц с ограниченными возможностями.

Люди благодарны за помощь: «Пенсия маленькая, я остался один на этом свете. Прихожу сюда, беру себе домой что-нибудь поесть. Так и живу», «Пусть привозят. Очень многим нечего есть. Бедные пенсионеры, а здесь, спасибо, помогают».

Социальная миссия «Diaconia» – структура Бессарабской митрополии и член Федерации благотворительности. Она действует на всей территории Молдовы и является одним из крупнейших поставщиков социальных услуг. В то же время молдавское законодательство не позволяет хозяйствующим субъектам на постоянной основе жертвовать продукты в этот банк или другой подобной организации. Эту проблему пытается решить Министерство сельского хозяйства, специалисты которого работают над законопроектом о пищевых отходах и разрабатывают регламент передачи в благотворительных целях продуктов питания из магазинов.

- Мы также были задействованы в этом процессе, старались, чтобы документ был рабочим. Надеемся, что скоро он получит одобрение правительства и поступит на рассмотрение парламента. На наш взгляд, это очень хороший законопроект. Он позволит более рационально использовать пищевые продукты, - отметил глава социальной миссии «Диакония» Игорь Белей.

С июля этого года в продовольственный банк поступило четыре тонны продуктов питания.

Подготовил Михаил Генчу