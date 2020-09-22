Не опять, а снова. Заседание суда по делу Шора отложили

Судебное заседание в Апелляционной палате Кагула по делу Илана Шора опять отложили. Заседание должно было состояться в понедельник и перенесено на 25 сентября 2020 года.

Прокуратура потребовала отложить слушание так как все материалы по делу находятся в Высшей судебной палате, передает портал agora.md. Адвокатов Илана Шора Аурелиу Коленко сообщил, что комиссия ВСП отклонила запрос и распорядилась продолжить рассмотрение дела.

– Апелляционная палата Кагула направила уголовное дело в ВСП. Сегодня на судебном заседании прокурор потребовал отложить рассмотрение дела, так как судьи дела не получили. Впервые в истории этого дела адвокаты согласились с позицией прокуратуры. Но суд, не знаю по каким причинам, счел, что дело может рассматриваться без самого дела, - сказал Коленко.

Он подал ходатайство об отводе коллегии, на том основании, что они рассматривали дело при его отсутствии, а также будет просить об участии в этом деле Высшего совета магистратуры и Генеральной прокуратуры.

Шор был приговорен в июне 2017 года к семи с половиной годам лишения свободы за нанесение ущерба государству путем обмана и злоупотребления доверием. Приговор был обжалован прокурором, адвокатами ответчика и представителем SA Banca de Economii. Шор был освобожден из-под домашнего ареста под судебный контроль, а в прошлом году бежал из Молдовы после того, как Демократическая партия объявила об отказе от власти.

Подготовил Михаил Генчу