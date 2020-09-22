Додон выступил в ООН: "Молдова берет на себя обязательство внести вклад в общий ответ на основные вызовы

Тезисы выступления президента Молдовы Игоря Додона:

Молдова берет на себя обязательство внести свой вклад в общий ответ на основные вызовы, с которыми сталкивается ООН и международное сообщество.

2020 год останется в истории человечества как год знаменательных событий - год переоценки современной мировой системы и укрепления совместных усилий по преодолению глобальных вызовов.

75-летие Организации Объединенных Наций, омраченное последствиями пандемии COVID-19, предоставляет главам государств и правительств возможность осознать прошлые недочеты и договориться о конструктивном сотрудничестве в будущем. Это год, когда многогранность стала более актуальной, чем когда-либо и ее возрождение является настоятельной необходимостью.

Три столпа системы ООН - мир и безопасность, права человека и развитие - выдержали испытание временем, подтвердив свою важность.

На протяжении 75 лет ООН последовательно развивала основу международного права, урегулировала конфликты, стабилизировала напряженность в мире, продвигала нормы по защите прав человека и спасала жизни. Тем не менее еще многое предстоит сделать для того, чтобы ликвидировать неравенство, усугублённое пандемией, продолжить борьбу с причинами и последствиями изменения климата. К сожалению, не все договоры соблюдаются государствами-членами, а угрозы безопасности приобретают все более сложные формы.

Сегодня в мире по-прежнему сохраняется дискриминация по гендерному признаку, дискриминация, основанная на происхождении, расе, религии или инвалидности.

Эти обстоятельства мотивируют призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к участию в глобальном диалоге о значимости ООН для будущего. Безусловно, консультирование мнения людей имеет решающее значение для того, чтобы Организация сохранила свою значимость, могла лучше отвечать нуждам человечества и для того, чтобы государства-члены увеличили свои возможности для достижения целей устойчивого развития.

Сегодня мы примем Декларацию о праздновании 75-й годовщины Организации Объединенных Наций. Текст этого документа является результатом обсуждения с членами наших обществ и серьезных переговоров между государствами. Мы все согласовали амбициозную дорожную карту для нашего общего будущего.

Для будущего, которое означает планету, защищенную реально, а не только декларативно. Будущего, в котором мир является высшей ценностью и не разгораются конфликты, так как они разрешаются на их начальной стадии.

В нашем общем будущем никто не останется в тени, международное право будет соблюдаться и постоянно развиваться, а национальные власти будут пользоваться полным доверием граждан.

Мы, государства-члены ООН, договорившись об улучшении методов работы Организации, сможем противостоять современным вызовам, а партнерство ООН с правительственными и неправительственными организациями, частным сектором и академическими кругами, с гражданским обществом получит новый импульс к укреплению.

Безусловно, будущее предполагает обеспеченное устойчивое финансирование и улучшение цифрового сотрудничества.

Республика Молдова полностью поддерживает коллективные усилия по достижению целей, изложенных в Юбилейной декларации, и берет на себя обязательство внести свой вклад в общий ответ на основные вызовы, с которыми сталкивается ООН и международное сообщество.