"Кража миллиарда": Свежий скандал также не обошел республику стороной

Вслед за багамско-панамскими досье о финансовых транзакциях в Молдове, свежий скандал также не обошел республику стороной.

В 2016 году Deutsche Bank Trust Company Americas проверила в реестре транзакций более тридцати компаний, которые фигурировали в "краже миллиарда".

Самая крупная сумма в конфиденциальном отчете связана с компанией Metalforum LP. В 2013-2015 годах она провела 797 транзакций, прокачав через счета 168,7 миллионов долларов. Metalforum LP была зарегистрирована 30 января 2012 года в Великобритании, то есть, в период, когда начинался процесс смены руководства трех молдавских банков.

Согласно обвинительному приговору бывшего премьера Филата, Metalforum LP открыла счета в латвийском банке Privatbank и администрировалась Иланом Шором. Со счетов этой компании ушла сумма в 150 тысяч евро, которая, пройдя через несколько фирм, пришла к Филату в качестве взятки.

В той же цепочке банковских операций с Metalforum LP фигурирует Seabon Limited, — компания, участвовавшая в "Ландромате" и "краже миллиарда". В обвинительном приговоре бизнесмена Вячеслава Платона, говорится, что Seabon Limited управлял именно он.

Также в слитом документе, который Deutsche Bank Trust Company Americas направил в надзорные органы США, указывается и компания Drensler LLP, связанная с 1 115 транзакциями на сумму 37,5 миллионов долларов, совершенными в период с 4 января 2012 года по 23 августа 2013 года. Платежи обрабатывали следующие банки: Banca de Economii, Moldindconbank, Energbank, AS Privatbank, Ameriabank и ABN AMRO Bank. А бенефициарами этих переводов являются несколько компаний и два физических лица.

Один из них Сергей Яралов - советник Влада Плахотнюка с американским гражданством. Drensler LLP также фигурирует в отчете Kroll - россиянка Лилия Плескачевская, которая является менеджером супруги Илана Шора певицы Жасмин взяла у компании займ на более 700 тысяч евро для покупку акций Unibank — одного из трех финансовых учреждений, через который "миллиард" выводился.

Совершенно ожидаемо.

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