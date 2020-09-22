В Молдове стали дешеветь экопродукты

Экологическая и обычная слива на рынках страны продается по одинаковой цене – около 8 леев/кг.

В Молдове цены на продукты категории «эко»/«органик» остались на уровне прошлого года, а в ряде случаев они значительно дешевле. Об этом сообщил замдиректора Ассоциации производителей экологической продукции и сырья MOVCA Алексей Мику.

«Как правило, органическая продукция на 20-30% дороже обычной даже на молдавском рынке, что обусловлено высокой расходной частью и значительными стартовыми инвестициями, - отметил специалист. - Однако в 2020 году цены на обычную и органическую продукцию выровнялись».

Заморозки, засуха и, как результат, низкая урожайность большинства видов сельхозпродукции сформировали предпосылки для повышения цен на нее - пишет east-fruit.com. Это, в определенном смысле, сыграло в пользу производителей «органики». В частности, в полеводстве они активней применяют севообороты и другие «хорошие сельскохозяйственные практики». При этом не используют (или, в случае периода конверсии – используют в уменьшающемся объеме) химические средства защиты растений и минеральные удобрения. Кроме того, отдельные молдавские трейдеры реализуют аграриям органические удобрения и СЗР по цене, сопоставимой с ценой на агрохимические продукты сходного действия (хотя в целом официальный список разрешенных к применению в РМ органических СЗР слишком узок). Соответственно, в ситуации повсеместного резкого снижении урожайности полевых культур, затраты их производителей в органическом цикле оказались в нынешнем году в ряде случае ниже, чем у производителей обычной сельхозпродукции.

В наибольшей мере рост конкурентоспособности «органики» заметен в сегменте злаковых и бобовых культур. Так, к примеру, как утверждает Алексей Мику, тонна органической кукурузы от крупнейших молдавских сельхозпредприятий, обладающих национальным сертификатом «Эко», в данный момент стоит около 225-230 евро. Тогда как цена обычной кукурузы в отдельных случаях и регионах РМ может доходить до 260 евро/т. В секторе плодоводства процесс сближения цен на «органику» и «классику» тоже наблюдается. В частности, отмечаются случаи реализации на внутреннем рынке экологической и обычной сливы по одинаковой цене – около 8 леев/кг ($0,47/кг). Помимо этого, почти сравнялись цены на многие местные органические и обычные овощи.

В Молдове зарегистрировано порядка 140 производителей экопродукции, в основном злаков и крупы, овощей, орехов, фруктов и сухофруктов (слива, абрикос, черешня), эфиромасличных растений и органических вин. Свыше 95% всех органических злаков, круп и орехов сертифицируется зарубежными органами и экспортируется. Основная масса фруктов и овощей, сертифицированных по национальному стандарту «Эко», реализуется на внутреннем рынке.

Лидия ТКАЧ