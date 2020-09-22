Молдаване заражаются пачками, но предпочитают умирать красивыми

Публикуем последние новости по COVID-19 на 22 сентября 2020 года. Эпидемия эпидемией, а больше всего народ ждал открытия парикмахерских, салонов красоты и, конечно, ноготочки. Под конец карантина даже появился тренд - фотографировать свои отросшие накладные ногти и выставлять в соцсетях. Зато потом, как побежали все новые ногти делать.

Как мы видим, карантин уберечься от эпидемии не помог. Заражаемся каждый день пачками - от 200 до почти 700 человек в день получает положительный результат на covid-19.

А все почему? Потому, что не хотим жить в новых условиях. Не хотим отказываться от доковидных привычек. Девушки хотят маникюр, педикюр, модную стрижку, покраску волос, а еще к косметологу сходить. При таких частых и близких контактах маска не спасет.

Каждый поход в салон красоты может закончиться заражением коронавирусом. Рискуют и клиент, и мастер. Одному хочется быть прекрасным даже посреди пандемии, второму надо работать - даже в экстремальных условиях. Так и живем.

Коронавирус, главное на утро 22 сентября 2020 в Молдове

46 796 (+200) - заражены с начала эпидемии.

5 221 (+17) - заболевшие медики

1 093 - проведено тестов, из которых 962 - это первичные

Лидеры по регионам: Кишинёв - 105, Приднестровье - 30, Яловены - 9

1492 - в состоянии средней тяжести

592 - в тяжелом состоянии

34 - в критическом состоянии (на ИВЛ)

1210 (+8) - умерли.

35 018 (+382) - вылечились.

За последние сутки завезенного коронавируса не было.