В Молдове подготовлен концепт проекта по новой бюджетно-налоговой политике в части акцизов

Как сообщил на конференции e-TAXON`20 госсекретарь Минфина Дорел Норок, проект, в частности, предусматривает рост акцизов на бензин — на 9-10%; на табачные изделия — на 15%; на алкоголь — 5%.

В ближайшее время документ будет вынесен на публичные обсуждения. Дорел Норок представил данные, согласно которым у жителей Молдовы, в сравнении с другими странами Европы — самый низкий показатель относительно доступности приобретения бензина и дизтоплива.

Из расчета на среднюю заработную плату по экономике, житель Молдовы может приобрести 515 литров бензина; в Румынии — 749; в большинстве стран ЕС этот показатель колеблется от 1000 до 2000; в Люксембурге — 3278. Говоря об акцизах на табачные изделия, госсекретарь Минфина отметил, что у страны есть обязательства перед ЕС по увеличению к 2025 году акциза на сигареты до 90 евро за 1000 штук; в настоящее время он составляет 35 евро.

Госсекретарь Минфина считает, что Молдова не сможет выполнить это обязательство из-за неблагоприятной экономической ситуации в стране. «У нас есть весомые аргументы, чтобы обратиться к коллегам из ЕС для того, чтобы провести переговоры и сдвинуть эти сроки», - отметил Дорел Норок. Он при этом подчеркнул, что с 2014 года доходы бюджета Молдовы от акцизов на табак и табачные изделия выросли в два раза: с 1 млрд леев до 2 млрд леев.

Особо он отметил принятые в 2019 году изменения в законодательство, согласно которым были изменены и увеличены акцизы на нарезной табак и продукты для систем нагревания табака. И это решение, по его словам привело к тому, что акцизы на продукты для систем нагревания табака в стране превысили уровень ряда большинства европейских государств и сейчас Молдова по этому показателю находится почти в лидерах.

В рамках конференции e-TAXON`20, экономический эксперт Института Оксфорда Энди Логан подчеркнул, что чрезмерное увеличение акцизов на табачные изделия прежде всего, приводит к трансграничной контрабанде. В качестве примера появившегося дисбаланса в политиках разных стран и негативных последствиях для всех, Энди Логан назвал крайне разрозненный и несбалансированный подход к налогообложению новых систем потребления табака (вейпы, системы нагревания табака и т. п.), отмечая, что «Во многих странах проводят дифференцированное налогообложения в зависимости от степени негативного влияния на здоровье человека».