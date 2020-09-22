За четыре года судьи-ландроматчики остаются без приговора

Судейская братия не спешит с рассмотрением дела по существу.

Четыре года назад 16 судей получили серьезные обвинения.

Магистратов обвинили в принятии неправосудных решений, повлекших серьезные последствия по делу об отмывании через судебные инстанции около 20 миллиардов долларов.

Но до сих пор по данному вопросу не вынесено ни одного приговора в отношении судей, а судебные слушания в большинстве случаев продолжают откладываться.

В сентябре 2016 года на имена 16 бывших и действующих судей были вынесены ордеры на арест на 30 дней. Первоначально в деле фигурировали 17 судей, двое из которых умерли, а третьему удалось покинуть Молдову. Остальные 14 дел были переданы в суд в начале февраля 2017 года и до сих пор не завершены.

Недавно Конституционный суд объявил неконституционной синтагму в законодательстве, ужесточающую наказание судьям, выносящим неправосудные решения, сообщает ZdG.

В данный момент магистраты, в отношении которых ведется расследование, ожидают решения Высшей судебной палаты по их заявлению об отмене постановлений Высшего совета магистратуры 2016 года, согласно которому прокурорам было разрешено инициировать уголовное преследование и задерживать судей.

Подготовил Михаил Генчу