Готовится важнейший закон в сфере медицины - это может коснуться каждого

Депутат Штефан Гацкан зарегистрировал в парламенте законопроект. Согласно законопроекту «О врачебной халатности», пациенты смогут требовать денежную компенсацию в случае врачебных ошибок или плохого обращения.

В документе отмечается, что сейчас в законодательстве РМ нет определения врачебной ошибки или халатности, поэтому это никак не регламентируется юридически.

– Фактически, ответственность за халатность определяется административным кодексом, что приводит к разной интерпретации медицинской халатности и разным решениям при использовании закона, — отмечается в записке к законопроекту.

Гацкан считает, что новый закон позволит четко определить границы ответственности врача или больницы, разработать механизм компенсации ущерба, а также четче регламентировать отношения между врачом и пациентом.

Гацкан заявил в соцсетях, что надеется – парламент примет его законопроект до конца этого года.

Подготовил Михаил Генчу