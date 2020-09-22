22 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Готовится важнейший закон в сфере медицины - это может коснуться каждого
22.09.2020

Депутат Штефан Гацкан зарегистрировал в парламенте законопроект. Согласно законопроекту «О врачебной халатности», пациенты смогут требовать денежную компенсацию в случае врачебных ошибок или плохого обращения.

В документе отмечается, что сейчас в законодательстве РМ нет определения врачебной ошибки или халатности, поэтому это никак не регламентируется юридически.

– Фактически, ответственность за халатность определяется административным кодексом, что приводит к разной интерпретации медицинской халатности и разным решениям при использовании закона, — отмечается в записке к законопроекту.

Гацкан считает, что новый закон позволит четко определить границы ответственности врача или больницы, разработать механизм компенсации ущерба, а также четче регламентировать отношения между врачом и пациентом.

Гацкан заявил в соцсетях, что надеется – парламент примет его законопроект до конца этого года.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
166
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.