Незаконно припаркованные автомобили будут эвакуироваться с улиц Кишинева

Будет запущен пилотный проект по систематизации автостоянок.

Об этом стало известно из заявления Генерального примара Кишинева Иона Чебан, который заявил, что власти приступили к реорганизации движения в центре столицы.

Градоначальник предупредил, что все незаконно припаркованные автомобили будут эвакуированы.

По словам Иона Чебан, Главное управление общественного транспорта и коммуникаций вместе с Национальной инспекцией общественной безопасности проводят тщательный анализ концепции реорганизации дорожного движения на улицах центра Кишинева, для последующего запуска пилотного проекта запуска по систематизации автостоянок, передает moldpres.md.

Согласно новой концепции, на улицах с трехполосным движением будет организована одна парковка для автомобилей. Одновременно, хозяйствующие субъекты центра города должны будут организовать парковочные места во дворах для своих работников и посетителей.

Генеральный примар сообщил, что после обустройства стоянок незаконно припаркованные автомобили будут эвакуированы, а владельцы оплатят крупный штраф.

Автор: Михаил Генчу