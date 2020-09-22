Привет смартфонам - жители Молдовы под колпаком

За обладателями смартфонов всегда ведется негласная слежка. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области информационных технологий Вячеслав Кунев.

По его словам, все операции, которые он осуществляет посредством этого устройства, тщательно анализируются, а данные собираются на определенных серверах.

– Те скандалы, которые происходили в республике за последние несколько лет, показывают, что абсолютное большинство устройств контролируют все, что мы делаем. Информацию могут собирать и компании, которые оснащают смартфоны программами, - рассказал Кунев.

Он отметил, что самое простое доказательство слежки за пользователем смартфона или планшета - это реклама, которая появляется в ряде мессенджеров по поводу покупки того или иного товара, которым ранее интересовался человек.

– Ведь достаточно что-то произнести в разговоре по одному из интернет-сервисов, и предложение приобрести какую-то вещь незамедлительно появляются на экране вашего девайса. С вероятностью в 99% анализируется то, что вы говорите. Мы все с собой носим устройство сумасшедшей производительности, которое может нас прослушивать, определять, где мы находимся, понимать наши действия. Наивно предполагать, что никто не пользуется этими данными, - заявил Кунев.

Подготовил Михаил Генчу