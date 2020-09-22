Как отозвался Стурза о лидере «Нашей партии»

«Безрассудный парень, которого переехал поезд». Это емкое высказывание принадлежит экс-премьеру Молдовы Иону Стурзе и касается оно Ренато Усатого. Стурза заявил в телеэфире, что Усатый может покинуть предвыборную гонку из-за уголовных дел в России.

– Он всегда ищет проблемы. Как я и сказал, он – безрассудный парень, которого переехал поезд, - сказал Стурза, которого цитирует портал noi.md.

Ранее Стурза заявил, что Усатый представляет опасность из-за его способности спровоцировать в Молдове хаос.

– Будьте внимательны с безрассудным парнем из Фалешт. Он представитель дикости и анархизма, который может спровоцировать в Молдове хаос. Без особого образования, беспринципный, безрассудный любитель развлечений со связями в криминальном мире, - написал Стурза в соцсетях.

Подготовил Михаил Генчу