Конституционный суд не одобрил проект поправок в конституцию

Конституционный суд не поддержал инициативу правительства о возможности пересмотра статьи 116 Основного закона, в которой говорится о статусе судей и их назначении, а также статьи 122 о составе Высшего совета магистратуры.
По словам председателя КС Домники Маноле, запрос был подан с нарушением ряда положений. В частности, в процедуре назначения судей отсутствует механизм, исключающий возможную блокировку этой процедуры в случае, если президент отказывается принять кандидатуру.
Что одобрил Конституционный суд:
- судей будут назначать на должность до достижения 65 лет;
- назначать судей Высшей судебной палаты (ВСП) будет президент. Сейчас это делает парламент;
- претендовать на должность судьи ВСП смогут судьи, у которых менее десяти лет опыта работы;
- установят более четкие критерии назначения судей;
- переводить судей в другую инстанцию можно будет только с их согласия;
- для судей введут функциональный иммунитет. Это подразумевает, что неприкосновенность судей работает, только если против них хотят открыть уголовное дело за принятые ими решения. В то же время функциональный иммунитет не распространяется на расследования случаев коррупции;
- бюджет судебных инстанций будут формировать только с согласия ВСМ;
- ВСМ будет гарантом независимости судей;
- мандат членов ВСМ будет длиться шесть лет. Нельзя будет получить два мандата подряд.
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