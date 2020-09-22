Политика Конституционный суд не одобрил проект поправок в конституцию Конституционный суд не поддержал инициативу правительства о возможности пересмотра статьи 116 Основного закона, в которой говорится о статусе судей и их назначении, а также статьи 122 о составе Высшего совета магистратуры. По словам председателя КС Домники Маноле, запрос был подан с нарушением ряда положений. В частности, в процедуре назначения судей отсутствует механизм, исключающий возможную блокировку этой процедуры в случае, если президент отказывается принять кандидатуру. Что одобрил Конституционный суд: судей будут назначать на должность до достижения 65 лет;

назначать судей Высшей судебной палаты (ВСП) будет президент. Сейчас это делает парламент;

претендовать на должность судьи ВСП смогут судьи, у которых менее десяти лет опыта работы;

установят более четкие критерии назначения судей;

переводить судей в другую инстанцию можно будет только с их согласия;

для судей введут функциональный иммунитет. Это подразумевает, что неприкосновенность судей работает, только если против них хотят открыть уголовное дело за принятые ими решения. В то же время функциональный иммунитет не распространяется на расследования случаев коррупции;

бюджет судебных инстанций будут формировать только с согласия ВСМ;

ВСМ будет гарантом независимости судей;

мандат членов ВСМ будет длиться шесть лет. Нельзя будет получить два мандата подряд. @Telegram VM

Наш канал в Telegram Количество просмотров: 79 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости