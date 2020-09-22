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Политика
Конституционный суд не одобрил проект поправок в конституцию
22.09.2020

Конституционный суд не поддержал инициативу правительства о возможности пересмотра статьи 116 Основного закона, в которой говорится о статусе судей и их назначении, а также статьи 122 о составе Высшего совета магистратуры. 

По словам председателя КС Домники Маноле, запрос был подан с нарушением ряда положений. В частности, в процедуре назначения судей отсутствует механизм, исключающий возможную блокировку этой процедуры в случае, если президент отказывается принять кандидатуру.

Что одобрил Конституционный суд: 

 

  • судей будут назначать на должность до достижения 65 лет;
  • назначать судей Высшей судебной палаты (ВСП) будет президент. Сейчас это делает парламент;
  • претендовать на должность судьи ВСП смогут судьи, у которых менее десяти лет опыта работы;
  • установят более четкие критерии назначения судей;
  • переводить судей в другую инстанцию можно будет только с их согласия;
  • для судей введут функциональный иммунитет. Это подразумевает, что неприкосновенность судей работает, только если против них хотят открыть уголовное дело за принятые ими решения. В то же время функциональный иммунитет не распространяется на расследования случаев коррупции;
  • бюджет судебных инстанций будут формировать только с согласия ВСМ;
  • ВСМ будет гарантом независимости судей;
  • мандат членов ВСМ будет длиться шесть лет. Нельзя будет получить два мандата подряд.  

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