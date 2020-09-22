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Иванов против дармоедов от политики. Звучит, как рэп против мата
22.09.2020

И смех, и грех. Причем, свальный. Кандидат в президенты Виолетта Иванов разработала стратегию развития Республики Молдова и представит ее сразу после старта предвыборной кампании, о чем рассказала после подачи в Центризбирком подписных листов.

Так гласит пост в пабликах партии «Шор». И это уже смешно. Какую стратегию может разработать Виолетта Иванов? Как бегать из одной партии в другую и получать «плюшки». Вообще, это небезынтересный лайфхак. Да какой лайфхак: целый лайфхакище!

Итак, что пропагандисты, работающие за сворованные у Молдовы деньги, пишут дальше:

«Отвечая на вопрос журналистов о первом указе на президентском посту, она (Иванов – ред.) пообещала наказать политиков, которые не выполняют своих обещаний. «Политикам-дармоедам, которые много пообещали гражданам, но ничего не сделали, придется несладко», - сказала Виолетта Иванов.

В принципе, здесь кандидатше повезло: она вообще ничего никому из нас не обещала. Она, находясь попеременно в ПКРМ, ДПМ и партии «Шор», в принципе всегда отделывалась и отделывается общими фразами. Плюс ли это или минус для политики? В Молдавской политике все, что не приведет тебя на нары, - всегда плюс!


 
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