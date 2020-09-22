Партия Майи Санду готовит протест против фальсификации президентских выборов. И ничего что сама Санду всё ещё не является официальным кандидатом на этих выборах - она всё ещё не представила в Центризбирком от 15 до 25 тысяч подписей граждан в поддержку своего выдвижения.

С таким бэкграундом говорить о фальсификации волеизъявления несколько нелогично, но когда ж это останавливало? Лейтмотив протеста, запланированного на завтра, как всегда скорбен здравомыслием - партии не нравится, что в России могут открыть слишком много избирательных участков.

Парадокс в том, что половину голосов на этих участках Санду запросто могла бы собрать в свою поддержку, если бы не занималась латентной русофобией, если бы показала, что её истинное евроинтеграторство не тождественно русофобии, что она отвергает антироссийские выпады, что она не на словах, а на деле открыта к сотрудничеству с Москвой. Ничего такого Санду не показала, даже если хотела.

Заметили в партии "Действие и солидарность" или нет, но уже более года, как Игорь Додон предпочитает с молдавской диаспорой в России и не в России не пересекаться. Потому что то, что он мог ей дать - он дал и этого оказалось недостаточно. Майя Санду решила Додона переплюнуть и показать, что она готова не только по его стопам недодать, но и забрать уже данное. Например, право голоса.

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