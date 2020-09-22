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Здоровье
В Молдове подтвердилось 650 новых случаев COVID-19
22.09.2020

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 22 сентября, за последние 24 часа подтвердились 650 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 83 – в Приднестровье. Было обработано 2565 тестов: 2355 первичных и 210 повторных. Общее число инфицированных достигло 47 446 человек, активных – 10 674 случаев.

Девять случаев заражения были импортированы – три из Украины, по два из Монако и Португалии и по одному из Чехии и Турции. Остальные случаи – результат местной передачи. Как и прежде лидирует Кишинев – 654 новых инфицированных.

Из числа заболевших 30 – медработники: пять врачей, 18 медсестер и семь работников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 562 пациента, в том числе 33 – на искусственной вентиляции легких.  Состояние 1401 пациента врачи оценивают как средней тяжести.

Из больниц были выписаны еще 524госпитализированных ранее пациента. Всего на данный момент выздоровели 35 542 человека. Жертвами COVID-19 стали 1230 пациентов.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112. 

Автор: Михаил Генчу


 
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