23 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Чебан призвал бизнес-сообщество к сотрудничеству с примэрией
23.09.2020

Примэрия Кишинева обратилась к бизнес-сообществу с призывом к сотрудничеству с местными органами власти.

Как отметил генпримар Кишинева Иона Чебана, муниципалитет готов к установлению новых партнерских отношений с представителями бизнеса для развития государственно-частного партнерства. Это предложение будет выдвинуто на следующем заседании мунсовета.

Для будущего государственно-частного партнерства муниципалитет готов предложить ряд объектов, в числе которых подземный переход на пересечении бул. Штефан чел Маре и ул. Измаил, уличное освещение, обустройство остановок общественного транспорта и электронные билеты, парковки, установка видеокамер в городе и другие.

Экономические агенты, заинтересованные в сотрудничестве с примэрией Кишинева, могут заполнить формуляр и отправить его на электронную почту: ppp@pmc.md. Формуляр, а также список целей, которые будут предложены экономическим агентам для заключения партнерства, будут опубликованы на официальном сайте примэрии chisinau.md. В основе каждого государственно-частного партнерства также будет технико-экономическое обоснование.

– Это первый шаг к обеспечению открытости примэрии Кишинева и прозрачности ее деятельности. Посредством государственно-частного партнерства мы стремимся максимально использовать муниципальную собственность, включая восстановление исторических зданий города. Кишинев нуждается в развитии, и это возможно только путем развития государственно-частного партнерства в различных сферах, – подчеркнул Ион Чебан.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
18
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.