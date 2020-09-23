Срок уплаты налога на недвижимость и земельного налога истекает через три дня

25 сентября - крайний срок уплаты налога на недвижимость и земельного налога.

Государственная налоговая служба напоминает о необходимости своевременно оплатить налог на недвижимость и земельный налог. Сделать это можно онлайн через государственную службу электронных платежей Mpay и портал www.sfs.md.

Для оплаты наличными граждане могут обратиться в кассы банков и в офисы государственного предприятия «Почта Молдовы».

В случае неуплаты налога на недвижимость и/или земельного налога в установленный срок, за каждый день просрочки на лицевом счете налогоплательщика будет начисляться пеня, соответствующая установленной на 2020 год, в размере 0,0355%.

- Обязанности, связанные с администрированием налога на недвижимость и земельного налога, относящиеся к физическим лицам-гражданам, относятся к службам сборов местных налогов в примэриях. Для получения дополнительной информации следует обращаться в органы власти, где размещена недвижимость, - цитирует moldpres.md источники в Государственной налоговой службе.

Подготовил Михаил Генчу