Общественное мнение начинают бессовестно и тупо готовить к сценарию майдана, - Демидецкий

Молдову хотят возглавить те, кто выступает за ее ликвидацию, и герои погромов.

По мнению главы представительства ТАСС в Молдове, такое возможно только в нашей стране, чтобы в герои народу навязывали союзника Гитлера – Антонеску, которого международное сообщество осудило за Холокост и другие преступления против человечества.

- ЦИК объявил об открытии избирательных участков за рубежом. А Дорин Киртоакэ грозит подать в суд из-за 36-ти участков в России. К другим странам у него нет вопросов. Эти обвинения свидетельствуют, что один из двух главных соперников на выборах – Майя Санду боится проиграть Игорю Додону, у которого, судя по опросам, более высокие шансы на победу.

Несмотря на то, что возможности для реального управления страной у него были всего несколько месяцев. С тех пор, когда правительство возглавил Ион Кику и ветви власти в стране начали работать слаженно, а не в бесконечных распрях, как это было при правительстве Санду. Не будем забывать, что до июня 2019 года полный контроль над парламентом и правительством осуществлял олигарх Владимир Плахотнюк, которого в начале 2016 году «благословила на царствие» представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд.

Примечательно, что в правящей коалиции олигарха была и ЛП Дорина Киртоакэ, который на всех углах вопит о фальсификациях, демонстрируя «зашитые от бедности» штаны, - отметил Валерий Демидецкий в своем комментарии для eNews.

Он также напомнил, что тогда либералами по-семейному руководил его дядя Михай Гимпу, прекрасно разбиравшийся в прейскурантах молдавской политики.

- Если помните, его даже побили, обвиняя в «продажности» демонстранты у парламента, выступавшие против узурпации власти в стране Плахотнюком. Все эти годы тех, кто курировал олигарха за океаном, совершенно не смущали чудеса, которые он творил с парламентом, ЦИК, судебной системой, КС, где депутатов и блюстителей закона скупали как петрушку на базаре.… Более того, когда запахло жареным, они спасли олигарха от правосудия, предоставив ему коридор для бегства и убежище от молдавских прокуроров в Майами. На всякий случай, еще может пригодиться! И вся эта грязь не мешает Вашингтону выступать теперь с предупреждениями Додону о якобы готовящихся фальсификациях на выборах…, - замети Демидецкий.

По его мнению, причина банальна – в отличие от Плахотнюка президент не хочет ссориться с Москвой в ущерб своей стране и в угоду чужим интересам.

- Этот посыл, естественно, подхватывают ставленники олигарха и зарубежных интересов в нашей стране, находящиеся на прикорме тучные стада «детей капитана гранта», как называет своих коллег наш острослов Оазу Нантой. Общественное мнение начинают бессовестно и тупо готовить к сценарию майдана, который уже не раз был апробирован в Сербии, на Украине, Грузии, других постсоветских странах.

В наши дни он осуществляется в Белоруссии… Нетрудно догадаться, почему противники Додона озвучивают до боли знакомые по сюжетам из Минска, а еще ранее, из Киева лозунги про «украденные голоса». Мы хорошо помним, чем это закончилось в апреле 2009 года, когда сторонники проевропейских партий разгромили парламент и резиденцию президента в Кишиневе, вывесив на них флаги ЕС, Румынии и лозунги, призывающие к ликвидации молдавской государственности.

Погромщики, которые жгли госучреждения, тащили из них все – от компьютеров до фикусов, до сих пор не найдены и не наказаны. Более того, политический отец Киртоакэ – Гимпу предложил им даже поставить памятник. Слава богу, до этого не дошло, так как другой памятник – жертвам сталинских репрессий Гимпу соорудил из камня, который стащили с монумента советского периода.… Иди знай, что бы сейчас украли? Лидеры пришедшей к власти коалиции проевропейцев пообещали нам, что страна за пару лет вступит в ЕС, и заживем по «принципам и ценностям»! – заметил глава представительства ТАСС в Молдове.

Демидецкий также напомнил, как «за ширмой этой лжи был украден миллиард из банков, наши производители потеряли традиционные рынки сбыта в России, которые заняли конкуренты из стран, политики которых подбивали коллег в нашей стране ссориться с Москвой».

- Есть здесь и интересы геополитики, весьма опасные для нашей страны, население которой, как показывают опросы, опасно разделено в своих симпатиях между Западом и Востоком примерно пополам. В Белоруссии основным застрельщиком смуты выступает Польша. У нас, как это было в апреле 2009 года, эту почетную роль отведут определенным кругам в Румынии, проводящим опасную авантюру «унири», грозящую взорвать Балканы, которые давно зовут «пороховым погребом» Европы.

И Белоруссия, и наша страна – важное звено «санитарного кордона» из государств-лимитрофов, которым, как утверждают антироссийски настроенные политики на Западе, необходимо планомерно огораживать Россию. Для этого и готовится попытка сместить Додона под шумок фальсификаций. Как все будет развиваться, мы увидим уже в ближайшие недели, - заключил Валерий Демидецкий.

Подготовил Михаил Генчу