Срочный сбор денег для Дорина Киртоакэ (см. ВИДЕО)

Шутки шутками, а господин Киртоакэ практически голодает. В эфире одного телеканала бывший примар Кишинева, который был у власти 10 лет, рассказал душераздирающую историю. Оказывается, политик ходит в рваных штанах и практически ничего не ест.

«Последние продукты, которые я купил – докторская колбаса, кефир, хлеб и сыр», – поведал бывший градоначальник. Сразу после этого Киртоакэ добавил: «Пиджак, который на мне, я купил много лет назад за 50 евро. А эти штаны я случайно порвал ещё в 2013 году, но так как они хорошие, я зашил их и хожу в них дальше».

В следующий раз председатель Либеральной партии заявит, что на работу ходит пешком, а деньги вылавливает в фонтане.

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