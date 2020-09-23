Что делать с нашими нынешними сопутствующими заболеваниями?

„...и когда мы пройдем пандемию, первый вопрос возможно будет: почему здесь, в Молдове, у нас так много сопутствующих заболеваний в молодом возрасте всего 50 лет? И что надо сделать чтобы их стало меньше?..."

---

Я несколько раз писала об особенностях этой пандемии и ее воздействии на нашу нынешнюю реальность. Я по-прежнему настроена оптимистично и призываю и других людей жить, осознавая ту реальность, которая есть сейчас вокруг нас.

У нас есть COVID-19, из-за угла нас догоняет сезонный грипп и, ко всему этому, у нас также есть наши имеющиеся уже сопутствующие заболевания.

Что говорит нам статистика?

В течение некоторого времени я начала отслеживать и смотреть за подробной информацией о тех, кто умер от COVID-19. Эта информация, которая включает в себя резюме сопутствующих заболеваний человека в его жизни, многое говорит нам о здоровье нашего народа. Среди наиболее распространенных сопутствующих заболеваний у людей, умерших от COVID-19 в возрасте 50 лет и выше упоминаются следующие: гипертония, сердечная недостаточность, стенокардия, диабет, ожирение, рак. Таким образом, если человек страдает одним из этих заболеваний, он автоматически включается в список лиц повышенного риска и заслуживает особого внимания в этот период пандемии.

Если вы зайдете на сайт Национального бюро статистики, вы легко найдете отчеты о причинах смертности в Молдове за последние несколько лет. В прошлом году 67 женщин из 100 умерли в нашей стране от сердечно-сосудистых заболеваний. У мужчин ситуация немного лучше, но ненамного, примерно около 59 мужчин из 100 умерли от сердечно-сосудистых заболеваний в Молдове в 2019 году. И эти данные существуют для всех возрастных сегментов. Это означает, что на самом деле около 50% населения Молдовы, которая прошла рубеж 50 лет, страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и находится в группе повышенного риска этой пандемии. Если мы добавим сюда людей с заболеваниями пищеварительной системы и всех больных раком, то группа населения повышенного риска будет формироваться довольно большой.

Что будет означать присутствие этих болезней в пандемии COVID-19?

Наука до сих пор не может объяснить, почему у людей с гипертонией, сердечными заболеваниями, диабетом, ожирением и раком развиваются серьезные формы COVID-19. Но сам факт наличия этих условий уже хорошо доказан через многочисленные публикации.

В то же время установлено, что люди с гипертонией, диабетом, ожирением и раком также имеют серьезные формы в случае сезонных заболеваний гриппом.

Появились медицинские публикации о случаях одновременного заражения сезонным гриппом и COVID-19 у пациентов в группах риска, т.е. у пациентов с гипертонией или диабетом. Два из трех пациентов нуждались в ИВЛ в таких ситуациях.

Молдавская медицинская система, которая уже давно работает на максимальных мощностях, этой осенью столкнется со следующими явлениями:

Сезонная декомпенсация или так называемое обострение хронических заболеваний и, в частности, сердечно-сосудистых;

Постоянное увеличение числа пациентов с COVID-19;

Увеличение числа больных сезонным гриппом;

Увеличение числа серьезных пациентов, которые будут нуждаться в интенсивной терапии, в связи с совпадением этих трех явлений;

Как мы справимся?

Справиться с такой ситуацией будет очень сложно. Все больше и больше сигналов поступают из других стран о том, что вновь применяется полный карантин и все массово готовятся к холодному сезону.

Медицинская система Молдовы нуждается в срочной и сложной реанимации, чтобы справиться со всеми проблемами. Косметические меры больше не помогают. И, возможно, нам всем необходимы важные ресурсы для поддержки этой реанимации.

Как указывалось выше, у нас есть большое число людей с различными сопутствующими заболеваниями, с ограниченным доступом к врачам из-за пандемии и с высоким риском стать посетителем отделения интенсивной терапии.

Заполняемость койко-мест в отделениях интенсивной терапии является важным показателем, на который сейчас смотрят многие страны. Я не знаю, какой уровень заполняемости койко-мест в реанимациях в Молдове. Но я точно знаю, что одно такое место нуждается в команде, состоящей по крайней мере из трех человек, чтобы быть функциональным. И давайте представим, что у нас будет 1000 или 2000 койко-мест, оборудованных всем, но для них не будет медицинского и вспомогательного персонала? И что мы будем делать?

Самое простое решение – не добраться до этих коек!

Для каждого члена нашего общества, и, в частности, для тех, кому уже за 50 и имеет некоторые сопутствующие заболевания в их личных медицинских записях, я просто опишу свой опыт, короткий список из семи советов:

Я буду делать вакцину против сезонного гриппа, который содержит четыре штамма вируса, то есть она тетравалентная. Где я найду вакцину? Я ищу здесь, и возможно попрошу друзей принести из Киева или Бухареста. В этом году вакцина против сезонного гриппа должна быть сделана раньше, чем обычно, даже уже сейчас. И желательно, не позднее конца октября. Организму нужно время, чтобы вырабатывать антитела;

Еще одна вакцина, которую я хочу сделать, это пневмококковая вакцина. Я не собираюсь давать торговое название здесь, потому что есть несколько вакцин такого рода, и они помогают организму быть укрепленным против возможной пневмонии. Например, в Германии в феврале 2020 года была объявлена обязательная пневмовакцинная всех людей в возрасте 60 лет. В Румынии в настоящее время тоже проводится вакцинация этими двумя вакцинами;

Я собираюсь принимать больше витаминов, пробиотиков, пребиотиков для профилактических целей в настоящее время, чтобы помочь моему организму укрепить общий иммунитет. Витамины также содержатся в сезонных фруктах и сезонных овощах, поэтому их можно есть и натуральными, а не обязательные закупать в аптеке;

Я буду заниматься ежедневно спортом, минимально 1 час занятий или 5 км в день, чтобы сохранить сердечно-сосудистую систему в хорошем функциональном состоянии;

Я буду поддерживать общее эмоциональное состояние хорошим, через различные занятия, которые приносят мне много радостей. Например, это могут быть уроки живописи или уроки пения. Это может быть любая творческая деятельность в зависимости от увлечений и интересов;

Я буду соблюдать индивидуальные защитные меры, в том числе ношение маски, использование дезинфицирующих средств, ежедневная дезинфекция помещений и поддержание социальной дистанции;

Я буду немедленно общаться с моим врачом в случае появления симптомов заболевания. И если бы у меня были хронические заболевания, я бы поговорила с врачом о возможных мерах, чтобы избежать их обострения.

Если каждый из нас будет заботиться о себе, и мы объединим наши усилия, чтобы заботиться о тех, кто вокруг нас, мы сможем пройти осенне-зимний сезон без карантина и изоляции.

И когда мы пройдем пандемию, первый вопрос возможно будет: почему у нас так много сопутствующих заболеваний здесь, в Молдове, в молодом возрасте всего 50 лет? И что надо сделать чтобы их стало меньше?