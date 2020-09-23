Как Кишинев может стать более доступным для людей с ограниченными физическими возможностями

Звуковые светофоры, доступные для людей с ограниченными физическими возможностями, подземные переходы или тротуары без припаркованных автомобилей. Так видит специалист по связям с общественностью Ассоциации „Мотивация” Виктория Боцан элементы города, доступного для всех, передает IPN.

В ходе публичных дебатов, организованных Институтом европейских политик и реформ на тему: „Городская мобильность: приоритетные меры вмешательства в транспортную политику муниципия Кишинёв” Виктория Боцан отметила, что не вся мобильность и доступность города требуют больших затрат. В этом аспекте вписывается: установка звуковых светофоров, объявляющих о том, можно ли пересечь улицу, регулировка громкости звука, чтобы не беспокоить окружающих, установка светофоров с кнопкой, обустройство пешеходных переходов и на уровне земли, а не только под землей.

Виктория Боцан отмечает, что есть несколько подземных переходов, которые, можно сказать, доступны для людей с ограниченными физическими возможностями. Было бы также целесообразно удаление автомобилей, припаркованных на тротуаре, которые являются препятствием для этих людей. Тротуары должны иметь достаточную ширину, чтобы их мог пересечь человек, использующий инвалидную коляску. Пешеходные переходы должны быть освещены. В переполненных пространствах или где есть узкий тротуар, должен быть установлен защитный забор между проезжей частью и тротуаром.

Согласно исследованию, проведенному среди людей с ограниченными физическими возможностями, утверждает Виктория Боцан, 72% респондентов чувствуют опасность при пересечении улицы, остальные считают ее приемлемой, и ни один человек не оценил пересечение улицы как безопасную.

Кроме того, гражданский активист Андрей Тудос оптимистично высказался в отношении возможности изменения уровня городской мобильности в Кишиневе в ближайшие десять лет. Он считает, что вполне возможно наличие выделенных полос на основных артериях в каждом секторе. Изменение означало бы также замену старых троллейбусов на новых, с низким полом и пандусами, обновленную схему транспортных маршрутов, платные парковки, электронная плата и несколько велосипедных дорожек.