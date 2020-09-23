Пропала уроженка Кишинева, тайная любовница Михаила Ефремова

Пока актер обживается в СИЗО, на воле кипят нешуточные страсти.

Михаил Ефремов с 8 сентября отбывает срок в СИЗО "Водник". Знаменитый актер осужден на восемь лет за смертельное ДТП на Смоленской площади. Артист постригся почти наголо, успел повидаться с женой Софьей Кругликовой. Однако есть человек, который наверняка переживает о том, как себя чувствует Михаил Олегович. Речь идет о его любовнице Дарье Белоусовой. Правда, о рыжеволосой красавице давно ничего не слышно. Дарья родом из Кишинева. Дарья Белоусова родилась в нашем городе в 1983 году но через несколько месяцев ее семья переехала в Москву.

Отец будущей актрисы более 20 лет служил в театре «Ленком», а мать работала хореографом. Детство Дарьи прошло за кулисами театра и она ребенком даже принимала участие в нескольких спектаклях, видела и знала звездных актеров театра — Александра Абдулова, Людмилу Поргину, Николая Караченцова и многих других. После школы она поступила в Щепкинское училище. По окончании учебы была принята в труппу театра «Современник».

Любовница Михаила Ефремова пропала. Дарья Белоусова не отвечает на звонки друзей и знакомых. Актриса съехала из квартиры дома в Казарменном переулке в окрестностях Чистых прудов, совсем недалеко от театра "Современник", в которой ранее проводила много времени с актером.

Где сейчас живет 36-летняя артистка, неизвестно. Меж тем, хозяйка апартаментов рассказала, что Дарья всегда на нее производила положительное впечатление. "Я думала, что она молодец. Живет одна, много работает, все сама. Потом она как-то проговорилась, что очень много готовит. Я сразу поняла, что у нее появился мужчина. Потому что женщина много готовит только в одном случае: если у нее есть любимый", - поведала Анна Зехерман.

По словам хозяйки жилища, о романе Белоусовой и Ефремова она узнала случайно. Дама возвращалась в свой двор и увидела Дарью, которая "тащила на себе нечто". Когда она догнала девушку, то увидела повисшего на ней артиста.

"Я удивилась: «Дашенька, тебе это надо?». Она остановилась на секунду и ответила: «Надо!». Я думала, это разовая акция, но потом от соседей узнала об их совместных походах за покупками, о выходах вместе по утрам, о курении на балконе…", - негодовала Анна.

Владелица квартиры уверена - 56-летний актер будто околдовал молодую пассию. "Дарья полностью от него зависела", - рассказала хозяйка квартиры в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Впрочем, больше всего даму возмутило то, до какого состояния артисты довели ее апартаменты. "После сожительства Дарьи Белоусовой с Михаилом Ефремовым сумма ущерба в данной квартире составила по примерным оценкам 365 тысяч рублей", - выпалила она.

Зехерман перечислила нанесенный урон: "Окно было разбито Ефремовым, когда он не мог попасть в квартиру, которую считал по праву своей. Потому что оплачивал. Холодильник не работает, плита. Здесь стоял новый пылесос. Дарья его украла. Однажды она мне сказала: «Анночка Николавна, у вас унитаз треснул». Я полагаю, что это Михаил Ефремов промахнулся. Ковры прожженные выкинуты".

Поведала она и о неприятном смраде, стоящем в хоромах. "В квартире пахло и две недели не выветривалось нечто, из-за чего были выкинуты матрац, покрывало, одеяло, подушки, занавески. Вот это покрывало, все прожженное, пришлось выкинуть. Считаю, что они курили что-то вместе", - не может успокоиться Анна, рассказывая о понесенных убытках.

Ольга ЛИБГАРДТ