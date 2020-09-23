23 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
В Молдове Национальный день вина-2020 пройдет в основном в режиме онлайн
23.09.2020

В Молдове Национальный день вина-2020 пройдет в основном в режиме онлайн

День вина будет отмечаться 3 и 4 октября под лозунгом "Я прославляю вино". Но из-за коронавируса, важный для всех молдован праздник будет проходить в режиме онлайн. Массовых мероприятий в центре Кишинёва, которые в последние годы собирали десятки тысяч посетителей, в том числе иностранных туристов, не будет.

"Изначально мы думали вообще отказаться от празднования Дня вина в этом году, но потом решили, что это будет несправедливо по отношению к производителям, всем, кто увлечен молдавским вином, и адаптировали программу к реальности", - заявил директор Национального бюро винограда и вина Георге Арпентин.

Увы, но шашлычного дыма, песен и дегустации молдавского вина в этом году не будет.

@Telegram


 
Количество просмотров:
66
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.