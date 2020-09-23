Думбрэвяну: С 1 октября мы запустим новую услугу — телемедицину

Телемедицина — это дистанционное предоставление медицинских услуг (например, мониторинг состояния пациента и консультации). По словам главы Минздрава, на эти цели больницам и отделениям интенсивной терапии будут предоставлены планшеты.

"Теперь врачи будут консультироваться не по телефону, а онлайн с кафедрами и известными специалистами, которые будут направлять врачей в процессе лечения тяжелых пациентов. Врачи будут фотографировать, снимать на видео и регистрировать важные показатели пациентов и отсылать по интернету для консультации с другими специалистами", — отметила Думбрэвяну.

Говорят, за телемедициной будущее. Но способны ли наши врачи без личной встречи говорить о состоянии человека?

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