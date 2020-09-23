Дрессировщики просят дать им возможность выступать, чтобы прокормить животных

Продолжение истории о нехватке средств на прокорм цирковых животных в Кишиневе.

Иван Ротарь, дрессировщик диких животных, рассказал для телеканала Publika TV, что последнее представление его подопечные дали в декабре 2019 года, затем планы нарушила пандемия:

– Этой болезни нет конца и дальше даже не знаю, что делать. Многие говорят отдать их в зоопарк. А как отдать, если это моя профессия, это мои животные, они мне как дети, я их растил столько лет. Ведь это пандемия не продлится всю жизнь, - отметил Ротарь.

У дрессировщика на попечении – четыре медведя, два волка, пять лис и 12 собак, которых надо кормить два раза в день. Лис и собак дрессировщики держат дома, а медведей и волков - в вольерах в одном из лесов Яловенского района.

Все сбережения у дрессировщиков закончились, сейчас приходится одалживать деньги у знакомых. Около тысячи леев в день уходит на еду для всех животных. На репетициях лисам, например, обязательно нужно мясо, колбаса, сыр.

Иван Ротарь считает, что было бы неплохо, если бы дрессировщикам разрешили работать перед публикой в триста человек.

Подготовил Михаил Генчу