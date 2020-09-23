Цырдя: сказки Санду о «фальсификации выборов» -это подготовка к Майдану!

Лидер ПДС понимает, что ее шансы на победу весьма невелики. Известный политолог Богдан Цырдя прокомментировал последние действия Майи Санду, опубликовав комментарий на личной странице в соцсети Facebook.

- Санду день и ночь трубит про фальсификации выборов, фактически признав, что она их уже проиграла. Но дело в том, что выборы проводит ЦИК, признают их – тот же ЦИК и Конституционный суд. Председатель ЦИК – назначенец М. Санду, КС – и вовсе под полным контролем Санду и Нэстасе. Получается, она обвиняет саму себя?

И вот 16 сентября Санду потребовала отставки председателя ЦИК Д. Чимила, которого она же и предложила на должность. В тот же день она и депутат С. Литвиненко закатили истерику – ЦИК якобы ограничил лимит максимальных донатов от партий. На деле ЦИК – ни при чём. Сама PAS ввела эти ограничения!

Это произошло после того, как коалиция, сформированная PAS, Платформой DA и ПСРМ, внесла в августе 2019 года поправки в Избирательный кодекс, снизив лимит пожертвований кандидату на выборах от юридического лица, включая партии, со 100 до 12 средних зарплат по экономике. А вот для физических лиц лимит был снижен до шести средних зарплат.

Потом оказалось, что эти поправки были предложены самим Литвиненко… Короче, треснули сами себя по лбу, а сейчас воют. Вы всё ещё считаете этих господ адекватными?

На самом деле Санду не просто ходит и жалуется послам ЕС и США про фальсификации – её жалобы приводят к эффектам. Приведём примеры.

- 7 сентября М. Санду заявила на брифинге, что И. Додон собирается потратить €2 млн на покупку голосов жителей левобережья Днестра.

- 9 сентября состоялась встреча посла США в Молдове Д. Хогана с лидером Приднестровья В. Красносельским.

- 15 сентября В. Красносельский опубликовал проект, закрывающий регион до 1 декабря. Вы думаете это случайность?

А вот еще одна случайность.

- 21 сентября Майя Санду опять пожаловалась послу ЕС «по поводу попытки ЦИК заблокировать финансирование кандидатов со счетов партий и по поводу фальшивой предварительной регистрации граждан Молдавии в России».

- 22 сентября евродепутат З.Мурешану заявил, что недавние изменения в законах проведенные ПСРМ, подрывают избирательный процесс, создают условия для фальсификаций в России и Приднестровье! Но ПСРМ никаких электоральных законов не принимала!

На самом деле Санду пытается исключить приднестровцев и молдаван, проживающих в РФ из голосования. Сказками про фальсификации, она готовит общество к Майдану!!!

И её же СМИ, в основном TV 8, начали кампанию по дезинформации: якобы в России готовятся к фальсификациям. Ну и тут как тут нарисовался О. Нантой, депутат PAS, который грозно потребовал открыть в России… только один избирательный участок. Даже во времена Плахотнюка там было 5 – 8.

Понимаете всю мерзость? Значит, граждане Молдовы, живущие в Европе, имеют право голосовать, а те, что в РФ, – нет. Получается, у нас есть граждане высшей расы и низшей, с правильными черепами и не очень.

И это в XXI веке, в стране, победившей нацизм! Вот такие граждане хотят стать президентами. Что скажете? – написал Богдан Цырдя на своей странице в соцсети Facebook.

Автор: Михаил Генчу