Молдавский бизнесмен, которого упрекнули в награждении орденом от президента Молдовы, подает в суд

Известный бизнесмен Михаил Айзин сделал очередное заявление для прессы.

Скандал начал раскручиваться после того, как известного молдавского бизнесмена Михаила Айзина президент Молдовы Игорь Додон наградил орденом Gloria Muncii. Подконтрольная недоброжелателям Михаила Айзина пресса тут же подняла вой - мол, не того наградили. 21 сентября мы опубликовали открытое письмо Михаила Айзина. И вот новый поворот в этом деле. Новое письмо Михаила Айзина, которое мы и публикуем:

Начиная с 21.09.2020 года, я подвергаюсь клевете со стороны некоторых публичных лиц, преследующих политические интересы, а также со стороны средств массовой информации, в том числе новостных порталов, таких как ANTICORUPTIE.MD, POINT.MD, которые умышленно распространяют ложную информацию, которая не является «достаточно точной». Данная информация порочит мои честь и достоинство.

Учитывая, что свобода выражения мнения не является абсолютным правом, а средства массовой информации не соблюдают свои основные профессиональные обязанности, я хотел бы сообщить вам, что я попросил юристов составить гражданский иск с целью привлечения к ответственности виновных в распространение ложной информации, порочащей мои честь и достоинство, в том числе путем возмещения материального и морального ущерба.

Павел МУНТЯН