В белорусских протестах неожиданно обнаружился молдавский след

Как пишет телеграм-канал «Незыгарь», для организации беспорядков на улицах белорусских городов была организована подготовка тактических диверсионных групп в Закарпатье, Мукачево, Львове и Белостоке. Сообщается, что группы успели проникнуть в Беларусь еще в марте-мае 2020 года.

Основным спонсором протестных движений выступает беглый олигарх Влад Плахотнюк, который ежемесячно переводит от 15 до 25 млн евро.

Бойцы обучались наращиванию реактивных настроений в уличном социуме, быстрому переходу к острой фазе уличного противостояния с хорошо укомплектованным контингентом милиции, ОМОНа и президентской охраны.

Правда это или нет, сложно сказать. Однако, зная возможности и связи Плахотнюка как в США, так и во многих других постсоветских государствах, можно в это поверить.

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