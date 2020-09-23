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Политика
В белорусских протестах неожиданно обнаружился молдавский след
23.09.2020

Как пишет телеграм-канал «Незыгарь», для организации беспорядков на улицах белорусских городов была организована подготовка тактических диверсионных групп в Закарпатье, Мукачево, Львове и Белостоке. Сообщается, что группы успели проникнуть в Беларусь еще в марте-мае 2020 года. 

Основным спонсором протестных движений выступает беглый олигарх Влад Плахотнюк, который ежемесячно переводит от 15 до 25 млн евро. 

Бойцы обучались наращиванию реактивных настроений в уличном социуме, быстрому переходу к острой фазе уличного противостояния с хорошо укомплектованным контингентом милиции, ОМОНа и президентской охраны.

Правда это или нет, сложно сказать. Однако, зная возможности и связи Плахотнюка как в США, так и во многих других постсоветских государствах, можно в это поверить.

@Telegram VM


 
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