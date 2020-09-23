Кто платит, тот и заказывает музыку….

Председатель ОО ЗАРЯ Михаил Ахремцев сообщил, что сайты многих министерств и госучреждений Молдовы недоступны для русскоязычных граждан. Он связывает это с отсутствием нормативно-правовой базы, которая бы обязывала госучреждения вести русскоязычные версии сайтов.

Правительство Молдовы насчитывает 9 министерств, 8 из которых на своих официальных сайтах не дублируют актуальную информацию на русском языке. В период пандемии взаимодействие госорганов с гражданами перешло в онлайн-формат. Образовательный процесс не стал исключением. Однако, сайт министерства образования последний раз публиковал информацию на русском языке в 2011 году.

Сайт министерства здравоохранения, призванный информировать граждан ежедневно в период пандемии о текущей эпидемиологической ситуации в стране, сделал последнюю публикацию на русском языке три месяца назад. Министерство иностранных дел и вовсе русскоязычную версию сайта никогда не вело.

Напомним большинство сайтов молдавских госучреждений созданы на гранты или при поддержке ЕС или НПО. Поэтому дублирование сайта на русский язык не было в числе приоритетов. Кроме того, по словам представителей министерств наблюдается проблема с кадрами владеющими русским языком.

Оно и не удивительно. В среднем в год на обучение в Румынию, ЕС и США направляется порядка 20000 студентов. Возвращаются конечно далеко не все, но русский язык у них не в приоритете. Ну а в Россию на обучение едет несколько сотен человек.

Наш канал уже писал. Если Россия не изменит политику взаимодействия с диаспорой в Молдове, то лет через десять в Молдове весьма непросто будет найти человека знающего русский язык…

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