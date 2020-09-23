Лучинский: кто проиграет, тот и кричит о подтасовках на выборах

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Петр Лучинский знает, кто кричит о возможной подтасовке результатов выборов. Ответ прост – кричат те, кто проиграет выборы президента РМ.
– Во всем мире известно, что те, кто кричит об этом, уже готовы проиграть. Я не знаю, зачем они делают это, оппозиция больше говорит на эту тему. Если вы знаете, есть какие-то данные, приходите и обсуждайте. Посылайте наблюдателей, ставьте видеокамеры, если знаете, что в каком-то селе могут быть подтасовки. Если вы говорите, что они возможны, тогда выработайте способ их исключить, - заявил Лучинский в телеэфире.
Подготовил Михаил Генчу
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