Корнелиу Гроза: Если ситуация ухудшится, мы можем стать свидетелями более жестких ограничений

В интервью порталу ТРИБУНА генерал Корнелиу Гроза, начальник Генерального Инспектората Пограничной Полиции (IGPF), рассказал о текущей ситуации в учреждении, проблемах, с которыми чаще всего сталкиваются пограничники в контексте пандемии, о наиболее важных достижениях за первые 8 месяцев 2020 года, а также о других важных аспектах.

Т.: В общем и целом, мы видим, что после отмены ЧП наблюдается оживление деятельности, связанной с пересечением государственной границы. Что в этом смысле показывают статистические данные и какие тенденции намечаются?

К.Г.: Естественно, что после постепенного ослабления ограничений – как в Республике Молдова, так и в других государствах, связанных с пандемией, население стремилось вернуться к привычному образу жизни. В этой связи могу отметить, что за период январь-сентябрь этого года государственную границу Республики Молдова пересекли около 4,7 млн человек и 1,3 млн транспортных средств, что свидетельствует о снижении примерно в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что касается прогнозов, я считаю, что до тех пор, пока в большинстве государств, включая Республику Молдова, согласно данным будет регистрироваться рост числа заражений, ограничения на мобильность сохранятся, соответственно, поток увеличится, но незначительно.

В то же время, если ситуация ухудшится, мы можем стать свидетелями более жестких ограничений, что неизбежно приведет к снижению мобильности граждан.

Т.: По сравнению с периодом до ЧП, какова ситуация на данный момент?

К.Г.: По данным Генерального Инспектората Пограничной Полиции, ежедневно количество людей, пересекающих государственную границу, составляет порядка 13-14 тысяч человек, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – этот показатель в 4,5 раза меньше.

Что касается динамики после отмены чрезвычайного положения на всей территории Республики Молдова, то показатели потока людей и транспортных средств ежемесячно незначительно увеличивались, и сохраняются сегодня.

Безусловно, ситуация с пандемией и ограничительные меры, принятые во всем мире, привели к значительному снижению мобильности людей и товаров, хотя с мая по июнь она начала немного восстанавливаться.

Т.: С какими проблемами чаще всего сталкиваются пограничники в условиях пандемии?

К.Г.: Принимая во внимание проведенные ранее исследования, я бы не сказал, что существуют какие-либо проблемы в управлении ситуацией, связанной с пандемией. В то же время мы подтверждаем наличие эмоционального и физического дискомфорта, которому подвергаются наши коллеги. Например, у большинства из них есть семьи с детьми, родителями, бабушками и дедушками, которые их ждут, а мысль о том, что ты можешь принести вирус домой, к своим близким, тебя постоянно терзает.

Кроме того, в жаркую погоду, удобную рабочую одежду приходилось менять на специальные костюмы, перчатки, маски, экраны, от которых душно. Думаю, все понимают, каково это сидеть часами с маской на лице, не говоря уже о других средствах защиты.

В то же время, конечно, бывают более напряженные ситуации в отношениях с гражданами, которые пересекают государственную границу, ведь каждый должен соблюдать ряд юридических требований, независимо от того налагаются они государством, из которого чуловек уезжает, транзитным государством или государством прибытия. Например, самоизоляция, ограничения на поездки, закрытые контрольно-пропускные пункты, заранее составленные маршруты, расходы на тесты и другие потребности – конечно, граждане больше не приходят на контрольно-пропускные пункты в добром расположении духа, а это может создать определенные напряженные ситуации, но мы прилагаем все усилия, чтобы верифицировать каждого гражданина в ускоренном режиме, для минимизации дискомфорта, вызванного пандемией.

Кристина Пендя