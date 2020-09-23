Владимир Воронин говорит о принятом ПКРМ в 2000 году решении, которое обозначило судьбу страны: «Я ни разу не пожалел»

Председатель Коммунистической Партии Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин, бывший президент страны (2001-2009), напомнил о решении партии, принятом 20 лет назад, и признает, что ни разу не пожалел и не жалеет об этом, сообщает ТРИБУНА.

«Многие годы Молдова живет, не соблюдая законы, Конституцию, не соблюдая их. Позиция ПКРМ, которую мы неоднократно озвучивали, заключается в том, чтобы вернуть страну в конституционное поле. Сделать это может только парламент. Ведь и после того, как была изменена форма избрания президента, Молдова осталась парламентской республикой. В 2000 году фракция ПКРМ совершенно осознано проголосовала за переход к парламентской форме правления.

Мы считали и считаем, что это – наиболее подходящий для Молдовы вариант управления, поскольку позволяет учесть интересы всех слоев населения, не позволяет скатиться к диктатуре, не дает появиться какому-нибудь новому фюреру. Надо сказать, что при всех перегибах и перекосах развития демократии в Молдове, мы ни разу не пожалели о решении, которое мы приняли 20 лет назад.», – сказал Воронин в своем выступлении на XVI пленарном заседании ЦК ПКРМ, опубликованном на официальном сайте партии.

Лидер ПКРМ подчеркнул, что «за последние десять лет парламент, как и все остальные государственные институты, был в огромной степени дискредитирован. Но это то место, в котором принимаются государственные решения». «Подчеркну еще раз: это происходит не в администрации президента, а именно в парламенте. Парламент формирует правительство, которое и реализует государственные политики во всех областях жизнедеятельности общества.

Президент в этой системе координат – декоративная фигура, лишенная возможности реально влиять на положение дел в стране. Особенно если не располагает поддержкой в парламенте и в правительстве. Еще и поэтому нам представляется абсурдной та война, которая вот-вот развернется за этот никчемный и к тому же неконституционный пост. Война, в которую будет втянуто все общество и которая запросто может перерасти в гражданский конфликт. Если мы примем участие в этой бессмысленной бойне, а события будут развиваться по кризисному сценарию гражданского противостояния, мы себе этого никогда не простим.», – сказал бывший президент страны.

ТРИБУНА напоминает: 5 июля 2000 года ПКРМ вместе с другими партиями в парламенте проголосовали за поправки к Конституции, которые предусматривают введение парламентской формы правления. В результате этих изменений в конце года впервые в Молдове организованы выборы президента страны парламентом.

Андриана Кептине